المركزي الروسي لا يستبعد تباطؤ التضخم دون 4%

مباشر: قال مسؤول السياسة النقدية في البنك المركزي الروسي إنه لا يستبعد أن يتراجع معدل التضخم في البلاد هذا العام دون مستوى 4 بالمائة.

وأوضح "أليكسي زابوتكين" في تعليقات مع المراسلين نقلتها وكالة رويترز، اليوم الخميس، أن التغيير بمقدار 50 نقطة أساس في معدل الفائدة سيكون مبرراً إذا تم تعديل توقعات التضخم بشكل كبير.

وتأتي تعليقات زابوتكين رداً على تساؤل عما إذا كان البنك المركزي يدرس بشكل أساسي خفض معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

وكان المركزي الروسي خفض معدل الفائدة في اجتماعه الأخير بداية هذا الشهر بمقدار 25 نقطة أساس ليصبح 7 بالمائة وهو أدنى مستوى منذ مارس/آذار 2014.