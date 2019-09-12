سعر البلاديوم يتجاوز 1600 دولار ليسجل أعلى مستوى في تاريخه

مباشر: تجاوز سعر معدن البلاديوم مستوى 1600 دولار عند تسوية تعاملات اليوم الخميس ليسجل أعلى مستوى على الإطلاق.

واستفاد المعدن مع توقعات زيادة الطلب مع هدوء الأوضاع التجارية في الفترة الأخيرة حيث قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأجيل تطبيق زيادة في الرسوم الجمركية على واردات صينية لمدة أسبوعين.

كما أن اتخاذ البنك المركزي الأوروبي إجراءات تحفيزية لدعم اقتصاد منطقة اليورو ساهم في دعم البلاديوم.

ويُستخدم معدن البلاديوم في المحفزات التي تعمل على الحد من الانبعاثات الناتجة عن السيارات التي تعمل بالبنزين.

وتجاهل المعدن البيانات السلبية في الصين والتي أظهرت تراجع إجمالي مبيعات السيارات بنحو 6.9 بالمائة على أساس سنوي إلى 1.96 مليون وحدة.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة لمعدن البلاديوم تسليم ديسمبر/كانون الأول بنحو 3.1 بالمائة أو ما يعادل 48 دولاراً ليسجل 1604.80 دولار للأوقية وهو أعلى مستوى في تاريخه.

وبهذا الارتفاع تجاوز سعر معدن البلاديوم، الذهب الذي أغلق جلسة اليوم عند مستوى 1507.40 دولار للأوقية.