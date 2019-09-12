محدث.. أسعار النفط تهبط للجلسة الثالثة على التوالي

مباشر: انخفضت أسعار النفط للجلسة الثالثة على التوالي بأكثر من 1 بالمائة عند تسوية خلال تعاملات اليوم الخميس مع ترقب التطورات التجارية وتعهدات أوبك بمواصلة خفض الإنتاج.

وجاء هبوط أسعار الخام مع شكوك حول الوضع التجاري بين الصين والولايات المتحدة وسط نفي مسؤول أمريكي لتقارير تشير إلى سعى بلاده لعقد صفقة مؤقتة مع بكين، وفقاً لشبكة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية.

وقرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت لاحق من اليوم تأجيل تطبيق تعريفات جمركية إضافية على سلع صينية بقيمة 250 مليار دولار إلى منتصف الشهر المقبل بدلاً من بداية أكتوبر/تشرين الأول.

ومن ناحية أخرى، قرر البنك المركزي الأوروبي اليوم خفض الفائدة على تسهيلات الودائع مع استئناف العمل ببرنامج شراء السندات.

ومن جانبه، قال وزير الطاقة السعودي الجديد الأمير عبد العزيز بن سلمان إنه لن يتم اتخاذ قرار بتخفيضات أكبر قبل اجتماع أوبك المقرر عقده في ديسمبر/تشرين الثاني المقبل، ومع تعهدات من قبل أعضاء المنظمة باستمرار خفض الإنتاج وذلك خلال مؤتمر الطاقة العالمي في أبوظبي.

وأعلنت منظمة أوبك أمس زيادة الإنتاج لديها في الشهر الماضي بمقدار 136 ألف برميل يومياً إلى 29.741 مليون برميل يومياً.

كما خفضت المنظمة تقديراتها لنمو الطلب العالمي على النفط في العام الجاري بمقدار 80 ألف برميل يومياً عن التوقعات السابقة عند 1.02 مليون برميل يومياً.

وعند التسوية، انخفض سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أكتوبر/تشرين الأول بنسبة 1.2 بالمائة عند 55.09 دولار للبرميل.

وبحلول الساعة 6:45 مساءً توقيت جرينتش، تراجع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم نوفمبر/تشرين الثاني بنحو 0.7 بالمائة إلى 60.36 دولار للبرميل.