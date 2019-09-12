عجز الموازنة الأمريكية يتجاوز تريليون دولار في 11 شهراً

مباشر: سجلت الموازنة في الولايات المتحدة عجزاً يتجاوز 200 مليار دولار خلال أغسطس/آب الماضي، ليتخطى إجمالي العجز منذ بداية العام المالي الحالي مستوى تريليون دولار.

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، أن عجز الموازنة الأمريكية سجل 200.34 مليار دولار خلال الشهر الماضي، مقارنة بعجز 214.14 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي 2018.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى تسجيل عجز الموازنة الأمريكية 160.5 مليار دولار خلال الشهر الماضي.

وتتماشي هذه الأرقام مع التي أعلنها مكتب الموازنة في الكونجرس الأمريكي في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وارتفعت الإيرادات الحكومية خلال الشهر المنصرم إلى 227.9 مليار دولار، مقارنة مع 219.1 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.

بينما انخفضت المصروفات إلى 428.3 مليار دولار خلال أغسطس/آب الماضي، مقارنة مع 433.2 مليار دولار في نفس الفترة من العام 2018.

وخلال أول 11 شهراً من العام المالي الحالي، بلغ عجز الموازنة الأمريكية 1.067 تريليون دولار، مقارنة مع 898 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.

وبحلول الساعة 6:10 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية 0.3 بالمائة إلى 98.334.