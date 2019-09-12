أخبار عاجلة

حريق أرامكو في"بقيق" يتصدر الأكثر تداولا في السعودية… وهكذا غرد مدير مكتب ابن سلمان -
8 الصبح - آخر اخبار الصحف المصرية بتاريخ 13-9-2019 -
8 الصبح - تعليق خاص من محمد نجم/المحلل الاقنصادي عن مبادرة "حياة كريمة" ونموذج محاكاة الدولة المصرية -
السعودية تكشف رسميا سبب حريق معمل أرامكو في مدينة بقيق -
الحكيم في بيتك | تأثير التدخين على الجهاز المناعي والمخاطر اللي هيتعرضلها الجسم -
Al Nahar TV Live Stream - البث المباشر لقناة النهار -
مايكروسوفت تطور حواسيب قابلة للطي مع مفاصل تعمل بالسائل -
خلل في بطاقة الاتصال يؤثر على مليار هاتف ذكي -
أدوبي تسهل نشر مقاطع الفيديو لجميع منصات التواصل الاجتماعي -
ألمانيا وفرنسا تتفقان على حظر عملة ليبرا من فيسبوك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

برلماني ليبي: ليبيا لم تتلق دعوة من ألمانيا لعقد مؤتمر دولي

Google+ Print
برلماني ليبي: ليبيا لم تتلق دعوة من ألمانيا لعقد مؤتمر دولي برلماني ليبي: ليبيا لم تتلق دعوة من ألمانيا لعقد مؤتمر دولي

بنغازي - سبوتنيك. أكد القايدي في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك"، أن "الوضع في ليبيا ذاهب إلى الاستقرار بعد إنهاء العمليات العسكرية في غربي البلاد، وألمانيا والعالم يدركون أن ليبيا يوجد بها إرهاب دولي منظم".

وأشار إلى أن "الجيش الوطني الليبي الآن يحارب الجماعات الإرهابية المطلوبة دوليا ومحليا نيابة عن العالم مع حظر التسليح على الجيش الوطني الليبي، ولن تشهد ليبيا ما تشهده سوريا. المطلوب من ألمانيا هو دعم الجيش الوطني الليبي لإنهاء محاربة الإرهاب في ليبيا".

وحول مساعي ألمانيا إلى عقد مؤتمر دولي بشأن الوضع في ليبيا، قال عضو مجلس النواب الليبي: "نحن لسنا بحاجة  لعقد أي مؤتمر خارج البلاد، فكم من مؤتمرات عقدت خارج البلاد وما هي النتيجة؟ لا نتيجة إيجابية إطلاقا، لم نتلق أي دعوة من ألمانيا بشأن المؤتمر الدولي حول ليبيا في ألمانيا وليس هناك أي تواصل".

وأضاف القايدي أن "بعد تحرير العاصمة الليبية طرابلس من الإرهاب سوف يذهب مجلس النواب الليبي وهو السلطة التشريعية والمنتخبة من الشعب الليبي بتشكيل حكومة وحدة وطنية تشمل كل الشرفاء، ولا مكان لمن حرض على محاربة الجيش الوطني الليبي وأيضاً من دعم الجماعات الإرهابية".

وأوضح عضو مجلس النواب الليبي أن "مجلس النواب سوف يقرر بعد تحرير العاصمة الليبية وغرب البلاد بالكامل إعادة دراسة مشروع الدستور ليعرض على الاستفتاء من قبل الشعب وبعدها الذهاب إلى إصدار قانون انتخابات رئاسية وبرلمانية لتنعم البلاد بمرحلة استقرار دائمة".

وتدور في العاصمة الليبية طرابلس ومحيطها، منذ الرابع من نيسان/ أبريل الماضي، معارك متواصلة بين قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة حفتر وقوات تابعة لحكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، خلفت مئات القتلى وآلاف الجرحى حسب منظمة الصحة العالمية، فيما تقدر المنظمة الدولية للهجرة أعداد النازحين بعشرات الآلاف يفرون من ديارهم بسبب الاشتباكات المسلحة.

SputnikNews

مواضيع متعلقة
حريق أرامكو في"بقيق" يتصدر الأكثر تداولا في السعودية… وهكذا غرد مدير مكتب ابن سلمان

حريق أرامكو في"بقيق" يتصدر الأكثر تداولا في السعودية… وهكذا غرد مدير مكتب ابن سلمان

السعودية تكشف رسميا سبب حريق معمل أرامكو في مدينة بقيق

السعودية تكشف رسميا سبب حريق معمل أرامكو في مدينة بقيق

إعلام: حريق بمعمل شركة أرامكو بمدينة بقيق السعودية

إعلام: حريق بمعمل شركة أرامكو بمدينة بقيق السعودية

تركي آل الشيخ يعلق على حريق معمل شركة أرامكو 

تركي آل الشيخ يعلق على حريق معمل شركة أرامكو 