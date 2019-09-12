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"هواوي" تحقق إيرادات 11 مليار دولار بقطاع الأجهزة بالنصف الأول

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"هواوي" تحقق إيرادات 11 مليار دولار بقطاع الأجهزة بالنصف الأول "هواوي" تحقق إيرادات 11 مليار دولار بقطاع الأجهزة بالنصف الأول

مباشر: حققت شركة "هواوي" في النصف الأول من العام الجاري إيرادات من أعمال الأجهزة لديها - والتي تتضمن بشكل أساسي الهواتف الذكية - تعادل إجمالي إيرادات القطاع في العام الماضي.

وذكرت الشركة الصينية العاملة في القطاع التكنولوجي أمس الأربعاء إن إيرادات وحدة الأجهزة سجلت إيرادات بقيمة 11 مليار يوان (1.55 مليار دولار) في أول 6 أشهر من العام الجاري.

ومع ذلك كانت الشركة توقعت من قبل تراجع إيراداتها من وحدة الهواتف الذكية بمقدار 10 مليارات دولار في العام الجاري، نتيجة التضيقات التجارية الأمريكية.

كما أن الشركة كانت أعلنت من قبل أنها باعت 118 مليون هاتف ذكي في أول 6 أشهر من 2019.

كما أشار بيان الشركة إلى أن أرباح الكيان التجاري الرئيسي سجل مستوى 30.27 مليار يوان في الفترة من يناير/كانون الثاني وحتى يونيو/حزيران، أما الإيرادات فبلغت 353 مليار يوان.

وسجلت الشركة ارتفاعات في إجمالي الهوامش بأعمالها الثلاثة الرئيسية (مشغل المحمول-والمستهلك-وأعمال المؤسسة).

وذكرت "هواوي" أن مساهمة الصين في الإيرادات ارتفعت عند مستوى 58.12 بالمائة في النصف الأول من 2019، في حين أنها سجلت مستوى 52.02 بالمائة في إجمالي العام الماضي.

مباشر (اقتصاد)

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