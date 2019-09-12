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الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالصين ترتفع 6.9% منذ بداية 2019

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الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالصين ترتفع 6.9% منذ بداية 2019 الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالصين ترتفع 6.9% منذ بداية 2019

مباشر: ارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة لدى الصين بنحو 6.9 بالمائة منذ بداية العام الجاري.

وقالت وزارة التجارة في الصين اليوم الخميس إن قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة إلى البلاد من يناير/كانون الثاني وحتى أغسطس/آب الماضي بلغت مستوى 604 مليار يوان.

أما قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة داخل ثاني أكبر في العالم والمقومة بالدولار الأمريكي فسجلت زيادة بنحو 3.2 بالمائة منذ بداية العام وحتى نهاية الشهر الماضي عند 89.26 مليار دولار.

وخلال أول 8 أشهر من 2019 تأسست 27.704 شركة بتمويل أجنبي.

وارتفع الاستثمار في الشركات عالية التكنولوجيا بنحو 39.3 بالمائة في الشهور الـ8 المنتهيين في أغسطس/آب الماضي إلى مستوى 174.8 مليار يوان، ما يعادل نحو 28.9 بالمائة من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر.

وارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر في المناطق الحرة بنحو 23.3 بالمائة على أساس سنوي عند 86.6 مليار يوان ما يعادل 14.3 بالمائة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية.

مباشر (اقتصاد)

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