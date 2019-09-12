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"جوجل" تدفع مليار دولار لتسوية تحقيق مالي في فرنسا

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"جوجل" تدفع مليار دولار لتسوية تحقيق مالي في فرنسا "جوجل" تدفع مليار دولار لتسوية تحقيق مالي في فرنسا

مباشر: وافقت شركة "جوجل" على دفع مليار يورو (1.1 مليار دولار) في فرنسا لتسوية اتهامات متعلقة بالتحقيق في الاحتيال المالي.

وفتح المدعون الماليون في فرنسا تحقيقًا في المعاملات الضريبية للشركة قبل أربع سنوات حول ما إذا كانت تتهرب من الضرائب عن طريق الإخفاق في إعلان المدى الكامل لأنشطتها في البلاد.

وقالت الشركة الأمريكية في بيان، اليوم الخميس، إن التسوية تضع حداً للنزاعات الضريبية وذات الصلة التي استمرت لسنوات عديدة".

وأوضحت: "تشتمل التسوية على مبلغ 500 مليون يورو تم طلبه اليوم من قبل محكمة فرنسية، بالإضافة إلى 465 مليون يورو كضرائب إضافية وافقنا على دفعها، وقد انعكس ذلك بشكل كبير في نتائجنا المالية السابقة". 

وأضاف البيان: "بالوضع الحالي، ما زلنا نعتقد أن أفضل طريقة لتوفير إطار واضح للشركات التي تعمل في جميع أنحاء العالم هو الإصلاح المنسق للنظام الضريبي الدولي".

واستفادت جوجل وآبل وكبرى شركات التكنولوجيا الأمريكية من ثغرة تسمح لهم بالإبلاغ عن جميع مبيعاتهم تقريبًا في أيرلندا، والتي تقدم للشركات ضريبة منخفضة على الشركات، وهو ما يؤدي في كثير من الأحيان إلى دفع ضرائب منخفضة في الدول الأوروبية الأخرى.

وبحلول الساعة 4:50 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سهم جوجل بنحو 1.5 بالمائة إلى 1238 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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