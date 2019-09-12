محدث.. أسعار الذهب تقلص مكاسبها عند التسوية مع صعود الأسهم

مباشر: قلصت أسعار الذهب مكاسبها عند تسوية تعاملات اليوم الخميس، مع ارتفاع الأسهم الأمريكية وبعد قرارات البنك المركزي الأوروبي.

وخفض المعدن الأصفر مكاسبه التي تجاوزت 21 دولاراً خلال التعاملات مع ارتفاع ملحوظ للأسهم الأمريكية.

وكانت مكاسب الذهب جاءت بعد أن أعلن البنك المركزي الأوروبي خفض معدل الفائدة على الودائع لمزيد من النطاق السالب، مع استئناف برنامج شراء الأصول في منطقة اليورو.

وفي تطورات التجارة، قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأجيل تطبيق زيادة في التعريفات الجمركية على سلع صينية بقيمة 250 مليار دولار من 25 بالمائة إلى 30 بالمائة حتى منتصف أكتوبر/تشرين الأول بدلاً من تطبيقها في بداية الشهر المقبل.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، انخفضت طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة بوتيرة قوية خلال الأسبوع الماضي، فيما تباطأ معدل التضخم الأمريكي خلال أغسطس/آب المنصرم.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول بنحو 0.3 بالمائة أو ما يعادل 4.20 دولار ليصل إلى 1507.40 دولار للأوقية، بعد أن سجل مستوى 1532.50 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وبحلول الساعة 5:40 مساءً بتوقيت جرينتش، صعد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.2 بالمائة (3 دولارات) ليسجل 1500.20 دولار.

وخلال تلك الفترة، انخفض مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنسبة 0.4 بالمائة عند 98.262.