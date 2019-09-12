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وزير لبناني: لا طاقة للبنان باستمرار استضافة اللاجئين السوريين

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وزير لبناني: لا طاقة للبنان باستمرار استضافة اللاجئين السوريين وزير لبناني: لا طاقة للبنان باستمرار استضافة اللاجئين السوريين

وقال قيومجيان خلال لقائه وزير التعاون الإنمائي الدانماركي راسموس براين "​لبنان​ سخر كل قدراته لاستقبال ​النازحين السوريين​، إلا أن لا طاقة له للاستمرار باستضافتهم".

وأضاف بقوله "لبنان البلد الأول في ​العالم​ من حيث حجم النازحين مقارنة بعدد المواطنين". مشيرا إلى أن عودة النازحين السوريين إلى بلادهم ملحة جدا، لأن تداعياتها السلبية على ​المجتمع اللبناني​ المضيف تتفاقم.

وقال "المطلوب من ​المجتمع الدولي​ والدول المناحة وضع جهد أكبر لتحقيق هذه العودة سريعا من دون انتظار الحل السياسي، وبالتزامن عليهم تقديم دعم أكبر للمجتمع اللبناني المضيف، إذ أن النزوح استهلك ليس فقط البنية التحتية لدينا، بل أنهك قطاعات عدة، من الطبابة إلى التربية إلى ​الطاقة​ و​المياه​".

وبحث مع ممثلة ​المفوضية العليا لشؤون اللاجئين​ في لبنان UNHCR ​ميراي جيرار​ ونائبتها كارولينا ليندهولم بيلينغ ملف ​النزوح السوري​ وجرى عرض للمشاريع المشتركة بين وزارة الشؤون والمفوضية.

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