مناقشات بين محافظي البنوك المركزي بدول الخليج حول الرقابة المصرفية

مسقط – مباشر: تجتمع لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة طاهر بن سالم بن عبدالله العمري الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني، في مسقط اليوم الخميس.

وأفادت وكالة الأنباء العمانية، بأن محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون سيناقشون خلال الاجتماع عددا من المواضيع منها الإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي بدول المجلس والتقنيات في مجال القطاع المالي.

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