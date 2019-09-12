سوق الأسهم السعودية يهبط 2.77% بنهاية الأسبوع بضغط القياديات

الرياض- مباشر: أنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية- تاسي، تعاملات الأسبوع الجاري، على تراجع 2.77 بالمائة، تعادل نحو 223 نقطة، ليهبط لمستوى 7831.8 نقطة، بضغط القطاعات القيادية، وذلك مقارنة مع إغلاق الأسبوع السابق.

وانخفضت القيمة السوقية لأسهم "تاسي" بنسبة 3.2 بالمائة تعادل 61.25 مليار ريال (16.3 مليار دولار)، ليصل لمستوى 1.855 تريليون ريال (494.57 مليار دولار)، مقارنة مع إغلاق الأسبوع السابق.

وانخفضت قيمة التداولات خلال الأسبوع بنسبة 11.1 بالمائة، لتصل إلى 13.77 مليار ريال (3.67 مليار دولار) مقارنة بنحو 15.49 مليار ريال (4.13 مليار دولار) بنهاية الأسبوع السابق.

وبلغ متوسط قيمة التداول خلال الأسبوع 2.75 مليار ريال (734 مليون دولار)، بنهاية الأسبوع، مقابل 3.1 مليار ريال (825.9 مليون دولار) بالأسبوع السابق.

وبلغ إجمالي قيمة التداولات 539.5 مليون سهم، مقابل 643.3 مليون سهم بالأسبوع السابق، بانخفاض 16.1 بالمائة.

وشهد أداء القطاعات تراجعاً جماعي بهبوط 17 قطاعاً تصدرها السلع الرأسمالية بنسبة 4.06 بالمائة، بينما ارتفعت 4 قطاعات تصدرها النقل بنسبة 3.17 بالمائة.

وهبطت 3 قطاعات قيادية تصدرها المواد الأساسية بنسبة 3.88 بالمائة، تلاه قطاع البنوك 3.3 بالمائة، والاتصالات 2.89 بالمائة.

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