تكلفة الرهن العقاري الأمريكية ترتفع مع صعود عوائد السندات

مباشر: ارتفعت تكلفة الرهن العقاري في الولايات النتحدة خلال الأسبوع الجاري مع صعود عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

وأظهرت بيانات صادرة عن مؤسسة "فريدي ماك" اليوم الخميس، أن معدل الرهن العقاري لمدة 30 عاماً ارتفع إلى مستوى 3.56 بالمائة خلال الأسبوع الذي ينتهي اليوم مقارنة مع 3.49 بالمائة خلال الأسبوع السابق له.

وخلال نفس الفترة من العام الماضي، سجلت تكلفة الرهن العقاري مستوى 4.6 بالمائة.

فيما ارتفعت الفائدة على الرهن العقاري لآجل 15 عاماً إلى مستوى 3.09 بالمائة خلال الأسبوع الجاري، مقارنة مع 3 بالمائة خلال الأسبوع الماضي.

وأوضحت البيانات أن طلب شراء المنازل استمر في التحسن ليعكس الأساسيات الاقتصادية القوية مثل معدل البطالة المنخفض والنمو القوي للأجور وانخفاض معدلات الرهن العقاري بفضل الإنفاق القوي للمستهلكين الأمريكيين.

ويتتبع معدل الرهن العقاري عائد سندات الخزانة الأمريكية لآجل 10 سنوات والذي ارتفع لأعلى مستوى في شهر خلال الأسبوع الجاري.

وبحلول الساعة 3:23 مساءً بتوقيت جرينتش، سجل العائد على الديون الحكومية الأمريكية مستوى 1.749 بالمائة.