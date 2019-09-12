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أوبر تعتزم إصدار سندات بقيمة 750مليون دولار لتمويل صفقة "كريم"

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أوبر تعتزم إصدار سندات بقيمة 750مليون دولار لتمويل صفقة "كريم" أوبر تعتزم إصدار سندات بقيمة 750مليون دولار لتمويل صفقة "كريم"

مباشر: أعلنت شركة أوبر عزمها جمع نحو 750 مليون دولار عن طريق بيع سندات، بعد يوم واحد فقط من إقرار ولاية كاليفورنيا مشروع قانون يهدد بتحديث نموذج أعمالها بجعل من الصعب تسمية السائقين "المتعاقدين المستقلين" بدلاً من الموظفين.

وقالت أوبر في بيان صحفي اليوم الخميس، إنها ستجمع الأموال من أجل دفع جزء من قيمة استحواذها على شركة "كريم" البالغة 3.1 مليار دولار.

وكانت أوبر أعلنت استحواذها على الشركة المنافسة في الشرق الأوسط في مارس/آذار الماضي.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن عملية بيع السندات الخاصة بها غير مرتبطة بتشريع كاليفورنيا.

وأضافت أوبر أن الأوراق النقدية لن يتم تقديم إلا للأشخاص الذين يُعتقد بشكل معقول أنهم مشترون مؤهلون وفقًا للقاعدة 144A بموجب قانون الأوراق المالية لعام 1933  وسيحين موعد سدادها في عام 2027

وبحلول الساعة 4:00 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض سهم أوبر بنحو  0.5 بالمائة إلى 33.81 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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