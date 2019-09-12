محلل: الإسترليني قد يرتفع لـ1.50 دولار حال التوصل لاتفاق للبريكست

مباشر: يرى محلل أن الجنيه الإسترليني قد يرتفع عند مستوى 1.50 دولار في حال أن تمكن البرلمان البريطاني من التوصل إلى اتفاق قبل مغادرة المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي.

وقال هانز ريديكر رئيس استراتيجية النقد الأجنبي في بنك "مورجان ستانلي" في تصريحات لمحطة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية، اليوم الخميس، إن العملة البريطانية قد تتأثر بشدة بنتائج اجتماع المجلس الأوروبي في الشهر المقبل.

وأضاف ريديكر: "من الممكن أن نرى حدوث اتفاق، ووفقاً لتلك الأوضاع فإن العملة البريطانية سترتفع بالتأكيد وقد تصل أمام الدولار عند مستوى يتراوح بين 1.40 دولار إلى 1.50 دولار.

وفي الأسبوع الماضي تراجع الجنيه الإسترليني أمام الدولار أدنى مستوى 1.20 دولار، وهو أقل مستوى منذ أكتوبر/تشرين الأول 2016.

ومن المقرر أن يلتقي بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني بقادة أوروبا في اجتماع حاسم يومي 17 و18 أكتوبر/تشرين الأول، ومن المتوقع أن يجدد أثناء ذلك المفاوضات حول اتفاق قبل أن يحل موعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر/تشرين الأول.

ومع ذلك، صرح محلل "مورجان ستانلي" بأن توصل بوريس جونسون إلى اتفاق ليس مؤكد، وأن الإسترليني قد ينخفض بشكل أكبر.

وتابع ريديكر: "وجهة نظرنا هي أن الإسترليني لم يصل بعد إلى أدنى مستوياته ولكن على المدى المتوسط أو الطويل عليك أن تنظر في الأصول الموجودة في بريطانيا".