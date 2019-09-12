محدث.. الدولار الأمريكي يتحول للهبوط عالمياً مع مكاسب اليورو

مباشر: تحول الدولار الأمريكي للهبوط أمام سلة من العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الخميس مع مكاسب اليورو وعقب الإفصاح عن بيانات اقتصادية.

وكانت العملة الأمريكية ارتفعت في وقت سابق من التعاملات مع خسائر اليورو بعد قرار البنك المركزي الأوروبي، لكنها تحولت للهبوط مع محو العملة الأوروبية الموحدة خسائرها وتحولها لمكاسب قوية.

وقال ماريو دراجي إن البنك لا يستهدف سعر الصرف وذلك رداً على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن المركزي الأوروبي يتصرف بسرعة ويخفض اليورو بعد القرار الأخير.

وقرر المركزي الأوروبي عقب اجتماع السياسة النقدية اليوم، خفض معدل الفائدة على تسهيلات الودائع بمقدار 10 نقاط أساس ليصل إلى مستوى -0.50 بالمائة.

كما قرر البنك إعادة العمل ببرنامج شراء الأصول بداية من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، عبر وتيرة شراء شهرية بقيمة 20 مليار يورو.

وكشفت بيانات اقتصادية اليوم تباطؤ معدل التضخم في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي على أساس سنوي مُسجلاً 1.7 بالمائة مقارنة مع مستوى 1.8 بالمائة المسجل في الفترة المماثلة والمنتهية في يوليو/تموز.

أما على أساس شهري فأن مؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو زاد بنحو 0.1 بالمائة في أغسطس/آب، مقابل الارتفاع بنحو 0.3 بالمائة في الشهر السابق له.

كما أظهرت البيانات الاقتصادية اليوم انخفاض طلبات إعانة البطالة الأمريكية بمقدار 15 ألف طلب عند مستوى 204 ألف طلب في الأسبوع المنتهي في 7 سبتمبر/آيلول الجاري.

وبحلول الساعة 4:15 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع الدولار أمام اليورو بنحو 0.5 بالمائة إلى 1.1071 دولار، بينما ارتفع أمام الين بنسبة 0.2 بالمائة مُسجلاً 108.02 ين.

وهبطت العملة الأمريكية أمام الجنيه الإسترليني بنحو 0.2 بالمائة عند 1.2347 دولار، فيما انخفضت أمام الفرنك السويسري بنحو 0.4 بالمائنة مُسجلة 0.9890 فرنك.

وخلال تلك الفترة، انخفض مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.3 بالمائة إلى 98.298، وذلك بعد أن سجل 99.094 في وقت سابق من التعاملات.