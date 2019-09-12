محدث.. الأسهم الأوروبية ترتفع بالختام بعد خفض المركزي معدل الفائدة

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية عند ختام تعاملات اليوم الخميس، بعد قرارات المركزي الأوروبي وتصريحات رئيسه.

وقرر المركزي الأوروبي اليوم خفض معدل الفائدة على تسهيلات الودائع بمقدار 10 نقاط أساس ليصل إلى مستوى -0.50 بالمائة.

فيما قرر البنك الإبقاء على عمليات إعادة التمويل الرئيسية، ومعدلات الفائدة على الإقراض الهامشي وتسهيلات الودائع عند 0.00% و0.25%

كما قرر البنك المركزي الأوروبي إعادة العمل ببرنامج شراء الأصول بداية من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، عبر وتيرة شراء شهرية بقيمة 20 مليار يورو.

وتلقت الأسواق دفعة أيضاً من قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتأجيل تطبيق زيادة في التعريفات الجمركية على سلع صينية بقيمة 250 مليار دولار لمدة أسبوعين ليتم تطبيقها في 15 أكتوبر/تشرين الأول.

وعلى صعيد تطورات البريكست حذرت فرنسا بريطانيا أمس من محاولة تجاوز المفوضية الأوروبية في مفاوضات البريكست من خلال البحث عن "صفقات صغيرة" ثنائية مع دول الاتحاد الأوروبي.

وفي بيانات اقتصادية، تراجع الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو بأكثر من توقعات المحللين خلال يوليو/تموز الماضي.

وعند ختام التعاملات، ارتفع مؤشر "ستوكس600" بنحو 0.2 بالمائة عند 390.4 نقطة، كما ارتفع مؤشر "كاك" الفرنسي بنسبة 0.4 بالمائة مُسجلاً 5642.8 نقطة.

وصعد مؤشر "فوتسي" البريطاني بنسبة 0.09 بالمائة إلى 7344.6 نقطة، بينما ارتفع مؤشر "داكس" الألماني بنحو 0.4 بالمائة عند 12410.2 نقطة.

وبحلول الساعة 4:10 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع اليورو أمام الدولار بنحو 0.5 بالمائة إلى 1.1066 دولار.