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أول تعليق من دفاع ابنة الملك سلمان بعد صدور الحكم عليها

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وقال في تصريح لشبكة "CNN"، "تلقينا الحكم الذي صدر ضد الأميرة بغضب ورفض".

وأضاف "سنقدم استئنافا ضد الحكم أمام محكمة باريس، لنثبت أن الأميرة حصة بنت سلمان بريئة تماما من الادعاءات التي أقيمت ضدها".

© REUTERS / HANDOUT

وأصدرت محكمة فرنسية، صباح اليوم، حكما بسجن الأميرة حصة بنت سلمان، 10 أشهر مع وقف التنفيذ، بعد إدانتها في قضية التواطؤ في أعمال عنف استخدم فيها السلاح.

ووفقا لوكالة "رويترز"، تحاكم الأميرة حصة بنت سلمان بتهم التواطؤ في عمل عنيف باستخدام سلاح وضرب عامل مصري المولد كان يقوم بعمليات تجديد في مقر إقامة والدها بمنطقة فوش الراقية في سبتمبر/ أيلول 2016.

وطبقا للائحة الاتهام، أبلغ العامل أشرف عيد الشرطة بأن الحارس الشخصي للأميرة قيد يديه وقام بلكمه وركله وأجبره على تقبيل قدمي الأميرة بعد أن اتهمته بتصويرها بهاتفه المحمول.

وطلب مسؤول الادعاء الفرنسي في هذه القضية إصدار حكم بالسجن لـ 8 أشهر مع إيقاف التنفيذ ضد الحارس الشخصي وبأن يدفع الحارس مع الأميرة غرامة قدرها 5 آلاف يورو (5602 دولارا).

ونفت الأميرة حصة، وهي أخت الأمير محمد بن سلمان ولي عهد ، ارتكابها أية مخالفة، كما صدر أمر اعتقال دولي بحقها في نوفمبر/ تشرين الثاني 2017. كما نفى الحارس الشخصي ارتكاب أية مخالفة.

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