السعودية..إطلاق "مدينة الورود" السكنية بأكثر من 4 آلاف فيلا بالطائف

الرياض- مباشر: أطلق محافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني، مشروع "مدينة الورود"، في محافظة الطائف السعودية، بعد إتاحته للحجز مؤخرًا.

ويشتمل المشروع اعلى 4775 فيلا سكنية على مساحة تتجاوز 6.3 ملايين متر مربع، وبأسعار تبدأ من 499 ألف ريال، وبقسط شهري، وفقا لوكالة الأنباء السعودية- واس.

وقال محافظ الطائف، وفقا للوكالة، إن المشروع يعد من أكبر وأهم المشاريع التنموية التي تشهدها محافظة الطائف وتعمل على تنفيذه وزارة الإسكان ممثلةً في برنامج "سكني" بالشراكة والتعاون مع القطاع الخاص.

من جانبه، ذكر المشرف العام على التطوير العقاري بوزارة الإسكان ممدوح الشرهان، أن مشروع "مدينة الورود" في الطائف يعد أحد مشاريع برنامج "سكني" بالشراكة مع المطورين العقاريين، ويوفّر 4,775 وحدة سكنية من نوع فيلا، بأسعار تبدأ من 500 ألف ريال وبنماذج متنوعة، لتلبية رغبات جميع المستفيدين في المنطقة.

وأشار إلى على حرص الوزارة على توفير المشاريع بمواصفات وجودة عالية، من خلال تعزيز الشراكة مع المطورين العقاريين المؤهلين في إطار دعم العرض وتوفير المزيد من الوحدات السكنية المتنوعة بأسعار تتراوح بين 250 ألف ريال إلى 750 ألف ريال، وضمان جودة التنفيذ بنماذج متعددة تتوافق مع تطلعات المواطن.

قال الشرهان إن هناك 67 مشروعاً تحت الإنشاء ضخت في مختلف المناطق، توفر 122 ألف وحدة سكنية تتنوع بين الشقق والفلل والتاون هاوس، بينها 14 مشروعاً في منطقة مكة المكرمة منها مشروعان في الطائف.

وأضاف: كما بدأ العمل على تنفيذ 55 مشروعاً توفّر أكثر من 100 ألف وحدة سكنية متنوعة، مشدداً على أن المشاريع تحت الإنشاء تراعي توفير الضمانات اللازمة وجودة التنفيذ والالتزام بالأوقات المحددة، وذلك تحت إشراف ومتابعة برنامج "وافي".

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