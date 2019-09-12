جامعة الدول تعتمد قراراً بإنشاء المجلس العربي للسكان والتنمية

القاهرة – مباشر: اعتمد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية في دورته العادية 152 التي عقدت بالقاهرة أمس الأول قرارا بإنشاء المجلس العربي للسكان والتنمية واعتماد نظامه الأساسي.

وقالت جامعة الدول العربية في بيان اصدرته اليوم الخميس، أن القرار يأتي لدعم العمل العربي المشترك في مجال السكان ليستجيب للتحديات التي تشهدها الدول العربية والظروف المعيشية والسكانية غير مسبوقة التي تمر بها العديد من الدول العربية مما لها من اثار جسام على ديناميكيات السكان ومما يؤثر بالضرورة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وصرحت الأمين العام المساعد بالجامعة العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، السفيرة هيفاء أبو غزالة، بأن المجلس المنشأ حديثا سيتبع في إطار عمله المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

وقالت هيفاء أبو غزالة، إنه يهدف إلى مأسسه العمل العربي على القضايا السكانية ليتوافق مع السياق الدولي ويناظر لجنة السكان والتنمية بالأمم المتحدة وتوحيد الموقف العربي حول القضايا السكانية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأضافت أن المجلس يهدف كذلك لدعم الدول العربية لإنشاء مجالس ولجان وطنية للسكان وكذلك مساعدتها في وضع استراتيجيات وطنية للسكان بما يتناسب مع احتياجاتها الوطنية وكذلك ربط البعد السكاني بالتنمية بكافة محاور وآليات التنمية المستدامة وتوفير بيانات ومعلومات ومؤشرات سكانية واجتماعية واقتصادية بالتنسيق مع الدوائر والأجهزة الإحصائية في الدول العربية.

يذكر ان هذا المقترح بإنشاء المجلس قد تقدمت به المملكة الاردنية الهاشمية خلال مداولات الاجتماع الثامن عشر لرؤساء المجالس واللجان الوطنية للسكان في الدول العربية والذي عقد تحت رعاية الأميرة بسمة بنت طلال نوفمبر 2017 في عمان.

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