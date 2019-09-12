"أوبك" تقرر استمرار خفض مستويات الإنتاج الحالية حتى ديسمبر

أبوظبي – مباشر: وافقت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" و حلفاؤها اليوم في أبوظبي على الحفاظ على مستويات التخفيضات الحالية لإنتاج النفط حتى ديسمبر المقبل مؤكدين ضرورة التزام جميع الدول بميثاق " أوبك+".

وتعهدت المملكة العربية السعودية بتعزيز خفضها الطوعي للإنتاج إلى9.890 مليون برميل يوميا خلال شهر أكتوبر فيما تعهد العراق بخفض الإنتاج بمقدار 175 ألف برميل يوميا بحلول أكتوبر في حين تعهدت نيجيريا بإجراء مزيد من التخفيضات لتصل إلى 57 ألف برميل يوميا.

جاء ذلك خلال الاجتماع السادس عشر للجنة الوزارية المشتركة "أوبك+" الذي عقد في أبوظبي اليوم بالتزامن مع فعاليات مؤتمر الطاقة العالمي الرابع والعشرين، بحسب وكالة أنباء الإمارات "وام".

وأكدت اللجنة "الحاجة الماسة إلى الالتزام المستمر بميثاق التعاون مع كبار منتجي النفط وعلى رأسهم روسيا الاتحادية لدعم استقرار سوق النفط".

وقال الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود وزير الطاقة في المملكة العربية السعودية الذي ترأس الاجتماع مع ألكسندر نوفاك وزير الطاقة في جمهورية روسيا الاتحادية إن المملكة تقوم بأكثر مما تعهدت به لضمان استقرار سوق النفط العالمي.

وأضاف وزير الطاقة السعودي أن بلاده ستبقي على تخفيضات الإنتاج الطوعية حتى نهاية العام لمزيد من المراجعة خلال اجتماع اللجنة الوزارية المقبل في ديسمبر.

و قال: " سوف نستمر في مراقبة السوق و اتخاذ كل خطوة ممكنة تحقق استمرار واستدامة حجم المعروض النفطي، إن المملكة تقوم بأكثر مما التزمت به تجاه اتفاقية خفض الإنتاج و نؤكد أن مستوى إنتاج المملكة من النفط سيكون 9.890 مليون برميل يوميا في أكتوبر".

وأضاف : " ما لمسناه اليوم في الاجتماع من التزامات صادقة يمنحنا الثقة بأن نستمر في دعم استقرار سوق النفط العالمي " مؤكدا الجاهزية الكاملة للتعامل مع التطورات في حال تحققت .

من جانبه أكد سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة التزام الإمارات الثابت بميثاق التعاون.. وقال: "سنحافظ على مستويات الإنتاج التي تحقق التوازن في السوق ونؤكد مجددا التزامنا الكامل بدعم جميع التدابير التي من شأنها أن تساعد على استقرار وتوازن سوق النفط العالمي".

وأوضح معالي وزير الطاقة والصناعة في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" أن اجتماع اللجنة الوزارية "أوبك+" في أبوظبي اليوم اتسم بالإيجابية وشهد توافقا وتأييدا كبيرا والتزاما من جميع الدول بنسب خفض الإنتاج المتفق عليها وهو ما يترتب عليه خروج كميات نفط إضافية من السوق خلال الفترة القريبة المقبلة مما يسرع من تصحيح المخزون وتعزيز التوازن بين العرض و الطلب.

وتوقع المزروعي، أن" ينخفض إنتاج الإمارات من النفط في شهر سبتمبر الجاري مقارنة بأغسطس الماضي".

بدوره قال ألكسندر نوفاك وزير الطاقة في جمهورية روسيا الاتحادية إن بلاده ستواصل العمل مع جميع الدول الأعضاء وغير الأعضاء في " أوبك " لمواجهة التكيف مع تطورات السوق العالمية واتخاذ أفضل السبل للتغلب على التحديات الطارئة والمستقبلية.

وأكدت اللجنة الوزارية في هذا الصدد " أن جميع الدول المشاركة خاصة تلك التي لم تقم بعد بتخفيض إنتاجها إلى المستوى المتفق عليه أكدت بشكل لا بأس فيه على الالتزام بنسبة 100 بالمائة بمستويات الإنتاج المتفق عليها على الأقل لما تبقى من العام الجاري".

ونوهت اللجنة إلى أن تلك البلدان التي قلصت انتاجها بما يزيد على المستوى المطلوب يأتي في إطار استمرار مساهمتها الطوعية تجاه الاتفاق والذي من شأنه أن يحقق نسبا قياسية للالتزام بمستويات خفض الإنتاج خلال الفترة المقبلة.

ترشيحات

وكالة الطاقة الدولية تتوقع أن تواجه أوبك فائضاً في 2020

نيجيريا والعراق يتعهدان بخفض إنتاج النفط لمستهدف أوبك

العراق: إجراء تخفيضات بالإنتاج تصل لـ175 ألف برميل يومياً بأكتوبر

الإمارات: الامتثال لتخفيضات النفط يساهم في تصريف المزيد بالسوق

وزير النفط العُماني: منتجو النفط لم يناقشوا تعميق خفض الإنتاج

نوفاك: روسيا ملتزمة بتخفيضات الإنتاج وتعتزم الوفاء بها بالكامل