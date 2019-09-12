محدث.. اليورو يعاود الصعود أعلى 1.10 دولار بعد تصريحات دراجي

مباشر: عاودت عملة اليورو الصعود أعلى مستوى 1.10 دولار خلال تعاملات اليوم الخميس، بعد تصريحات ماريو درجي والإفصاح عن قرارات البنك المركزي الأوروبي.

وتحولت العملة الأوروبية الموحدة للهبوط بعد قرار خفض الفائدة لكنه تمكن من التحول للارتفاع مجدداً مع تركيز المستثمرين على تصريحات رئيس البنك المركزي.

وكشف البنك المركزي الأوروبي في اجتماع سياسته النقدية اليوم أنه قرر خفض الفائدة على تسهيلات الودائع بمقدار 10 نقاط أساس لتصبح -0.5 بالمائة، كما قرر البدء في برنامج الأصول بداية من شهر نوفمبر/تشرين الثاني.

وفي أغسطس/آب الماضي سجل معدل التضخم في منطقة اليورو مستوى 1 بالمائة، وهو مستوى بعيد عن مستهدف البنك المركزي الأوروبي عند 2 بالمائة.

وعلى صعيد مستويات النمو الاقتصادي في منطقة اليورو خلال الربع الثاني من العام الجاري فسجل مستوى 1.2 بالمائة، مقابل مستوى 1.3 بالمائة في الربع الأول.

وصرح دراجي بأن تباطؤ النمو الاقتصادي ومعدل التضخم بالإضافة إلى المخاطر الهبوطية على التجارة العالمية كانت العوامل التي دفعت البنك إلى خفض الفائدة.

كما رد دراجي على تصريحات ترامب أن البنك الأوروبي يعمل على خفض اليورو أمام الدولار، قائلاً أن المركزي الأوروبي لا يستهدف سعر الصرف في الوقت الحالي.

وبحلول الساعة 3:40 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفعت العملة الأوروبية الموحدة أمام الدولار بنحو 0.3 بالمائة لتهبط إلى 1.1051 دولار، بعد أن كان يتداول أدنى 1.10 دولار بعد قرار المركزي الأوروبي.

كما ارتفع اليورو أمام الجنيه الإسترليني بنحو 0.3 بالمائة مسجلاً 0.8955 إسترليني.

وكان اليورو شهد مكاسب في وقت مبكر من التعاملات بالتزامن مع بيانات اقتصادية والتي كشفت عن تراجع الإنتاج الصناعي داخل منطقة اليورو بنحو 0.4 بالمائة في يوليو/تموز الماضي، مقابل توقعات تراجعه بنسبة 0.1 بالمائة.