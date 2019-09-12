رداً على تصريحات ترامب بشأن اليورو..دراجي: لا نستهدف سعر الصرف

مباشر: رد رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي على تعليقات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن خفض قيمة اليورو.

وعقب قرارات المركزي الأوروبي الصادرة اليوم الخميس، كتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدة عبر تويتر إن البنك يتصرف بسرعة وينجح في خفض قيمة اليورو أمام الدولار القوي.

وقال دراجي خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب اجتماع السياسة النقدية بعد سؤاله عن تعليقه على تلك التغريدة اليوم: "نحن لا نستهدف سعر الصرف هذه الفترة".

وقرر المركزي الأوروبي اليوم خفض معدلات الفائدة على تسهيلات الودائع بنحو 10 نقاط أساس لتصبح -0.5 بالمائة كما أعلن أن شهر نوفمبر/تشرين الثاني سيكون بداية برنامج شراء الأصول مجدداً.

وبحلول الساعة 2:48 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع اليورو أمام الدولار بنحو 0.4 بالمائة مسجلاً 1.1052 دولار بعدما سجل أدنى مستوى في نحو عامين عقب قرارات المركزي الأوروبي مباشرة.

وأرجع رئيس المركزي الأوروبي قرارات السياسة النقدية إلى ثلاثة عوامل؛ وهي التباطؤ المطول في النمو الاقتصادي واستمرار المخاطر الهبوطية في التجارة العالمية والاتجاه الهابط في توقعات التضخم.