أخبار عاجلة

أحمدي نجاد لـ آرتي: ترامب ينفذ خطط حكومات واشنطن السـابقة ضد طهران لعرقلة تقدمنا -
حريق أرامكو في"بقيق" يتصدر الأكثر تداولا في السعودية… وهكذا غرد مدير مكتب ابن سلمان -
السعودية تكشف رسميا سبب حريق معمل أرامكو في مدينة بقيق -
الحكيم في بيتك | تأثير التدخين على الجهاز المناعي والمخاطر اللي هيتعرضلها الجسم -
Al Nahar TV Live Stream - البث المباشر لقناة النهار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

رداً على تصريحات ترامب بشأن اليورو..دراجي: لا نستهدف سعر الصرف

Google+ Print

مباشر: رد رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي على تعليقات الرئيس الأمريكي دونالد بشأن خفض قيمة اليورو.

وعقب قرارات المركزي الأوروبي الصادرة اليوم الخميس، كتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدة عبر تويتر إن البنك يتصرف بسرعة وينجح في خفض قيمة اليورو أمام الدولار القوي.

وقال دراجي خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب اجتماع السياسة النقدية بعد سؤاله عن تعليقه على تلك التغريدة اليوم: "نحن لا نستهدف سعر الصرف هذه الفترة".

وقرر المركزي الأوروبي اليوم خفض معدلات الفائدة على تسهيلات الودائع بنحو 10 نقاط أساس لتصبح -0.5 بالمائة كما أعلن أن شهر نوفمبر/تشرين الثاني سيكون بداية برنامج شراء الأصول مجدداً.

وبحلول الساعة 2:48 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع اليورو أمام الدولار بنحو 0.4 بالمائة مسجلاً 1.1052 دولار بعدما سجل أدنى مستوى في نحو عامين عقب قرارات المركزي الأوروبي مباشرة.

وأرجع رئيس المركزي الأوروبي قرارات السياسة النقدية إلى ثلاثة عوامل؛ وهي التباطؤ المطول في النمو الاقتصادي واستمرار المخاطر الهبوطية في التجارة العالمية والاتجاه الهابط في توقعات التضخم.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
أحمدي نجاد لـ آرتي: ترامب ينفذ خطط حكومات واشنطن السـابقة ضد طهران لعرقلة تقدمنا

أحمدي نجاد لـ آرتي: ترامب ينفذ خطط حكومات واشنطن السـابقة ضد طهران لعرقلة تقدمنا

ترامب: مستعد للقاء زعيم كوريا الشمالية مجدداً

ترامب: مستعد للقاء زعيم كوريا الشمالية مجدداً

ترامب: قد نفكر في اتفاق تجاري مؤقت مع الصين 

ترامب: قد نفكر في اتفاق تجاري مؤقت مع الصين 

مساء dmc - د.عبد المنعم سعيد: تصريحات ترامب الأخيرة أكدت علي دور قطر في تبني الجماعات الارهابية

مساء dmc - د.عبد المنعم سعيد: تصريحات ترامب الأخيرة أكدت علي دور قطر في تبني الجماعات الارهابية