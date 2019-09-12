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إعادة افتتاح معبر أبو الظهور الإنساني شرق إدلب خلال ساعات

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إعادة افتتاح معبر أبو الظهور الإنساني شرق إدلب خلال ساعات إعادة افتتاح معبر أبو الظهور الإنساني شرق إدلب خلال ساعات

ونقل مراسل "سبوتنيك"، عن مصدر في محافظة إدلب أن المعبر سيتم افتتاحه خلال الساعات الـ24 القادمة وأن العمل على استكمال كافة التجهيزات اللوجستية والفنية والصحية على المعبر بدأ من أجل استقبال الأهالي الراغبين بالخروج من مناطق سيطرة المجموعات الإرهابية.

وفي السياق ذاته، كشفت مصادر مطلعة في مدينة إدلب أن "هيئة تحرير الشام" أصدرت تعليمات صارمة لمنع عبور المدنيين من مناطق سيطرتها باتجاه مناطق سيطرة الجيش السوري، في وقت تجري اتصالات روسية تركية لإتمام عملية خروج المدنيين من مناطق سيطرة المجموعات المسلحة باتجاه مناطق سيطرة الجيش السوري.

وعلى الجهة المقابلة للجيش السوري من معبر أبو الظهور، ينتشر مسلحو تنظيم "أجناد القوقاز" الإرهابي الذي يتخذ من تلك المنطقة معقلا رئيسيا له في سوريا، فيما يتواجد مسلحون تابعون لتنظيم "حراس الدين" في بعض المعسكرات بتلك المنطقة.

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