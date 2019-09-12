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لافروف: اتفقنا مع باريس على مواصلة محاربة الإرهاب في سوريا

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لافروف: اتفقنا مع باريس على مواصلة محاربة الإرهاب في سوريا لافروف: اتفقنا مع باريس على مواصلة محاربة الإرهاب في سوريا

جي بي سي نيوز :- قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الإثنين، لقد "اتفقتا مع باريس على محاربة ما تبقى من الإرهابيين في سوريا".

وأضاف لافروف، في مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان على هامش المباحثات في صيغة 2+2، لقد "اتفقنا على مواصلة العمل والتنسيق لمحاربة الإرهابيين المتبقين على الأراضي السورية"، بحسب وكالة "سبوتنيك" المحلية.

وبهدف حل المشاكل الإنسانية، اتفقنا - يتابع الوزير الروسي - على تسهيل عودة اللاجئين، وبدء العملية السياسية من خلال تشكيل اللجنة الدستورية.

من جانبه، قال وزير الخارجية الفرنسي، إنه "يتعين على باريس وموسكو العمل سويا على بناء الاستقرار الاستراتيجي في أوروبا",وفق الاناضول .

وأوضح "يجب علينا بالتأكيد العمل على استعادة الاستقرار الاستراتيجي في أوروبا من أجل إنشاء بنية جديدة، التي اقترحها رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون، لأن أوروبا لن تكون آمنة أبدًا إذا لم تكن لدينا علاقات واضحة وقوية مع ."

وتستضيف موسكو مباحثات بصيغة "2+2 "(لوزيري دفاع وخارجية روسيا وفرنسا) في إطار الجلسة الثانية عشر لمجلس التعاون الأمني الروسي - الفرنسي.

جي بي سي نيوز

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