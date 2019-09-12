أخبار عاجلة

حريق أرامكو في"بقيق" يتصدر الأكثر تداولا في السعودية… وهكذا غرد مدير مكتب ابن سلمان -
8 الصبح - آخر اخبار الصحف المصرية بتاريخ 13-9-2019 -
8 الصبح - تعليق خاص من محمد نجم/المحلل الاقنصادي عن مبادرة "حياة كريمة" ونموذج محاكاة الدولة المصرية -
السعودية تكشف رسميا سبب حريق معمل أرامكو في مدينة بقيق -
مايكروسوفت تطور حواسيب قابلة للطي مع مفاصل تعمل بالسائل -
خلل في بطاقة الاتصال يؤثر على مليار هاتف ذكي -
أدوبي تسهل نشر مقاطع الفيديو لجميع منصات التواصل الاجتماعي -
ألمانيا وفرنسا تتفقان على حظر عملة ليبرا من فيسبوك -
عقوبات أمريكية تطال مجموعات اختراق كورية شمالية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

الجيش العراقي ينسحب من المدن لأول مرة منذ 2003 (فيديو)

Google+ Print

وبحسب موقع صحيفة "بغداد اليوم"، قال الخفاجي، إن "مكان الجيش ليس داخل المدن، بل في المعسكرات خارجها".

وأضاف "لقد بدأنا بالفعل بتسليم الملف الداخلي لبعض المحافظات، وسحبنا الجيش إلى معسكرات خاصة، فهناك قرار في هذا السياق، ويجب تسليم الملف الأمني لوزارة الداخلية لأن مكان الجيش ليس داخل المدن، بل في المعسكرات خارجها، ولكن نظرا لحاجة وزارة الداخلية للدعم والإسناد، فقد قمنا بهذا الدور، وجاهزون لتسليم الملف لوزارة الداخلية متى ما أصبحت جاهزة".

© REUTERS / Joshua Roberts

وفي سياق آخر، أفاد اللواء الخفاجي أن "هناك اجتماعات على أعلى المستويات بيننا وبين وزارة البيشمركة بين الحين والآخر، للاطلاع على مختلف الملفات في الإقليم والمركز، لذلك تعقد اجتماعات تنسيقية بيننا في حال قيام أي طرف بعمليات عسكرية".

وتابع  قائلا: "نحن عازمون على تعزيز هذه العلاقة، والعمل وفق الدستور والقانون، لأن البيشمركة وحدة قتالية معترف بها في الدستور، كما أنها مهمة للحفاظ على أمن وسلامة ووحدة العراق والإقليم".

وأوضح أنه "ليست لدينا أي مشكلة مع الإخوة في الإقليم، والزيارات المتبادلة مستمرة، والخط الساخن مفتوح فيما بيننا، والعمل المشترك متواصل".

وبخصوص قصف مخازن الحشد الشعبي، كشف الخفاجي أن "التحقيق وصل إلى مراحل نهائية، ونحن كوزارة الدفاع قمنا بعدة إجراءات، من بينها بسط السيطرة على السماء بقرار من القائد العام بمنع أي طيران إلا بموافقته أو من يخوله".

واستطرد قائلا: "بُنيت تقديرات موقف وإمكانيات على ضوء التحديات التي ظهرت، سواء في مجال المراقبة الرادارية أو الكشف الراداري، أو التصدي لأهداف معينة تحتاج إلى نوع معين من الأسلحة الدقيقة التي نعتزم اقتناءها لحماية سمائنا، فنحن لا نسمح باستهداف أي جهة تعمل معنا داخل العراق، وعليه سنمنع أي جهة من الاعتداء على مواطنينا في كل العراق".

SputnikNews

مواضيع متعلقة
أدوبي تسهل نشر مقاطع الفيديو لجميع منصات التواصل الاجتماعي

أدوبي تسهل نشر مقاطع الفيديو لجميع منصات التواصل الاجتماعي

أول فيديو يظهر فيه أمير الكويت بعد خروجه من المستشفى

أول فيديو يظهر فيه أمير الكويت بعد خروجه من المستشفى

ردا على فيديو "الهروب"... نتنياهو: "حماس" تحاول استهدافي

ردا على فيديو "الهروب"... نتنياهو: "حماس" تحاول استهدافي

مساء dmc-مقدمة رامي رضوان عن اليوم العالمي - 12 سبتمبر ..اليوم العالمي لألعاب الفيديو

مساء dmc-مقدمة رامي رضوان عن اليوم العالمي - 12 سبتمبر ..اليوم العالمي لألعاب الفيديو