وكالة الطاقة الدولية تتوقع أن تواجه أوبك فائضاً في 2020

مباشر: قامت وكالة الطاقة الدولية برسم ملامح ظروف سوق النفط خلال الفترة الراهنة مع تسليط الضوء على التوازن والفائض.

وأوضحت الوكالة في تقريرها الشهري الصادر اليوم الخميس، أن منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك ستواجه فائضاً متزايداً في سوق النفط خلال العام المقبل وهو الأمر الذي من شأنه أن يخفض أسعار الخام.

ويركز سوق النفط مؤخراً على الطلب مع ضعف النمو الاقتصادي وسط عدم اليقين بشأن الاقتصاد العالمي وخاصةً التجارة، بحسب التقرير الشهري للوكالة.

وأبقت الوكالة على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في العام الجاري عند 1.1 مليون برميل يومياً و1.3 مليون برميل يومياً في 2020.

وكانت منظمة أوبك خفضت توقعات نمو الطلب العالمي على الخام خلال العامين الحالي والمقبل للمرة الثانية على التوالي كما قلصت تقديرات الطلب على نفط أعضاء المنظمة في عام 2019.

وذكرت الوكالة التي تتخذ من باريس مقراً لها، أن سوف النفط سيواجه عجزاً محدوداً في النصف الثاني من هذا العام، حيث من المتوقع أن تتزايد الإمدادات في وقت لاحق من عام 2019 وحتى عام 2020.

ومن شأن ذلك أن يجعل الإمدادات تتجاوز الطلب على خام أوبك بنحو 1.4 مليون برميل يومياً في أوائل عام 2020، وفقاً لوكالة الطاقة الدولية.

وتستند هذه التقديرات على فرضية حفاظ منظمة أوبك على مستويات الإنتاج الحالية.

وتتوقع وكالة الطاقة أن يشهد منتجو الخام من غير الأعضاء بمنظمة أوبك مجدداً ارتفاعاً مفاجئاً في إنتاج النفط من خارج أوبك مع عودة فائض كبير في الأسواق وفرض ضغوط على الأسعار.

وبحسب الوكالة، فإن التحدي المتمثل في إدارة السوق يظل بمثابة معضلة حتى عام 2020.