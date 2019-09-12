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عوائد السندات الإيطالية تهبط لأدنى مستوى على الإطلاق

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عوائد السندات الإيطالية تهبط لأدنى مستوى على الإطلاق عوائد السندات الإيطالية تهبط لأدنى مستوى على الإطلاق

مباشر: ارتفعت السندات الإيطالية خلال تعاملات اليوم الخميس، ليتراجع العائد على تلك الديون الحكومية لآجل 10 سنوات إلى أدنى مستوى على الإطلاق.

ويأتي الهبوط القوي لعوائد السندات الإيطالية بعد قرار المركزي الأوروبي بخفض معدل الفائدة على تسهيلات الودائع ليصل إلى مستوى -0.50 بالمائة.

كما قرر البنك المركزي الأوروبي إعادة العمل ببرنامج شراء السندات بداية من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وتأتي هذه الإجراءات التحفيزية مع تأكيد رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي أن احتمالية ركود منطقة اليورو ارتفعت لكنها لا تزال محدودة.

وشهدت إيطاليا تطورات كثيرة على الساحة السياسية مؤخراً حيث شكل رئيس الوزراء جوسبي كونتي حكومة ائتلافية جديدة بين الحزب الديمقراطي المعارض وحركة الخمس نجوم.

وبحلول الساعة 2:00 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع عائد السندات الإيطالية لآجل 10 سنوات إلى مستوى 0.841 بالمائة بعد أن سجل 0.757 بالمائة، وهو أدنى مستوى على الإطلاق.

مباشر (اقتصاد)

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