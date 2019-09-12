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ارتفاع مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بأقل من المتوقع

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ارتفاع مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بأقل من المتوقع ارتفاع مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بأقل من المتوقع

مباشر: صعدت مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بأقل من تقديرات المحللين خلال الأسبوع الماضي.

وأوضحت بيانات صادرة اليوم الخميس عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أن مخزونات الغاز الطبيعي ارتفعت بنحو 73 مليار قدم مكعب خلال الأسبوع المنتهي في 6 سبتمبر/أيلول الجاري، لتصل إلى 3019 مليار قدم مكعب.

وكان من المتوقع أن تسجل مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة ارتفاعاً قدره 84 مليار قدم مكعب خلال نفس الفترة.

وعلى أساس سنوي، ارتفعت مخزونات الغاز الطبيعي الأمريكية بنحو 393 مليار قدم مكعب مقارنة بنفس الفترة من العام المنصرم.

وبحلول الساعة 2:35 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض سعر العقود الآجلة للغاز الطبيعي بنحو 0.5 بالمائة إلى 2.54 مليون وحدة حرارية بريطانية.

مباشر (اقتصاد)

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