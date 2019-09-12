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انخفاض البطالة أبرز أخبار "مباشر" بالسعودية.. اليوم

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الرياض - مباشر: شهدت المملكة العربية عددا من الأحداث الهامة، اليوم الخميس؛ وجاء في مقدمتها إعلان هيئة الغحصاء انخفاض معدل البطاقة لإجمالي السكان وبين المواطنين، وكشفت هيئة الترفية أن السعودية ستفتح أبوابها للسياح من أنحاء العالم قبل نهاية 2019، وأكد وزير الطاقة الجديد أن المملكة ستواصل خفض إنتاج النفط بوتيرة تفوق حصتها، وأخيرا تقدمت شركتا "أوبر" و"كريم" رسمياً بطلب موافقة سعودية على الاستحواذ.

وعلى مستوى السوق، قررت "هرفي" توزيع ريال للسهم 24 أكتوبر المقبل، وتم تعليق التداول على سهم "الوطنية للبناء"، وأخيرا واصل سوق الأسهم السعودية التراجع في آخر جلسات الأسبوع.

ويرصد "مباشر" آخر تطورات سوق الأسهم والشأن المحلي بالمملكة، على مدار اليوم الخميس، كالتالي:

تراجع معدل البطالة بين السعوديين لـ12.3% بنهاية الربع الثاني 2019

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إنفوجرافيك.. تفاصيل نشرة سوق العمل بالسعودية بالربع الثاني

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34 مليار ريال حجم الإنفاق على السياحة بالسعودية خلال 2019

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حافظ: كفاية رأس المال بالبنوك السعودية تتخطى متطلبات "بازل3"

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وزير: سياسة السعودية النفطية تستهدف استقرار الأسواق العالمية وتماسك "أوبك+"

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مسؤول:السعودية تفتح أبوابها للسياح من أنحاء العالم قبل نهاية 2019

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الإسكان السعودية: 700 ألف وحدة مسجلة في "إيجار"

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بالصور.. لجنة "أوبك+" تجتمع بأبوظبي لمناقشة وضع السوق

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"سكني": تسليم الفلل الجاهزة للمستفيدين بـ10 مناطق بالسعودية

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وزير الطاقة السعودي يُعلق على إنشاء وزارة الصناعة والثروة المعدنية

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"أوبر" و"كريم" تطلبان رسمياً موافقة سعودية على الاستحواذ

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السفير السعودي بالعراق: التشغيل التجاري التجريبي لمنفذ عرعر 15 أكتوبر

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وزير: السعودية ستواصل خفض إنتاج النفط بوتيرة تفوق حصتها

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"هرفي" تقرر توزيع ريال للسهم 24 أكتوبر المقبل

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مباشر (اقتصاد)

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