انخفاض البطالة أبرز أخبار "مباشر" بالسعودية.. اليوم

الرياض - مباشر: شهدت المملكة العربية السعودية عددا من الأحداث الهامة، اليوم الخميس؛ وجاء في مقدمتها إعلان هيئة الغحصاء انخفاض معدل البطاقة لإجمالي السكان وبين المواطنين، وكشفت هيئة الترفية أن السعودية ستفتح أبوابها للسياح من أنحاء العالم قبل نهاية 2019، وأكد وزير الطاقة الجديد أن المملكة ستواصل خفض إنتاج النفط بوتيرة تفوق حصتها، وأخيرا تقدمت شركتا "أوبر" و"كريم" رسمياً بطلب موافقة سعودية على الاستحواذ.

وعلى مستوى السوق، قررت "هرفي" توزيع ريال للسهم 24 أكتوبر المقبل، وتم تعليق التداول على سهم "الوطنية للبناء"، وأخيرا واصل سوق الأسهم السعودية التراجع في آخر جلسات الأسبوع.

ويرصد "مباشر" آخر تطورات سوق الأسهم والشأن المحلي بالمملكة، على مدار اليوم الخميس، كالتالي:

تراجع معدل البطالة بين السعوديين لـ12.3% بنهاية الربع الثاني 2019

إنفوجرافيك.. تفاصيل نشرة سوق العمل بالسعودية بالربع الثاني

34 مليار ريال حجم الإنفاق على السياحة بالسعودية خلال 2019

حافظ: كفاية رأس المال بالبنوك السعودية تتخطى متطلبات "بازل3"

وزير: سياسة السعودية النفطية تستهدف استقرار الأسواق العالمية وتماسك "أوبك+"

مسؤول:السعودية تفتح أبوابها للسياح من أنحاء العالم قبل نهاية 2019

الإسكان السعودية: 700 ألف وحدة مسجلة في "إيجار"

بالصور.. لجنة "أوبك+" تجتمع بأبوظبي لمناقشة وضع السوق

"سكني": تسليم الفلل الجاهزة للمستفيدين بـ10 مناطق بالسعودية

وزير الطاقة السعودي يُعلق على إنشاء وزارة الصناعة والثروة المعدنية

"أوبر" و"كريم" تطلبان رسمياً موافقة سعودية على الاستحواذ

السفير السعودي بالعراق: التشغيل التجاري التجريبي لمنفذ عرعر 15 أكتوبر

وزير: السعودية ستواصل خفض إنتاج النفط بوتيرة تفوق حصتها

باركيندو: دور الأمير عبدالعزيز بمستقبل "أوبك" لا غنى عنه

وزير النفط العُماني: منتجو النفط لم يناقشوا تعميق خفض الإنتاج

تخصيص نصف مليار ريال لتمويل مشروعات صحية بالسعودية

"أكوا باور" السعودية تعتزم التوسع في 46 دولة

"ساما": ارتفاع نسبة السعوديين العاملين بشركات التأمين لـ72% بالعام 2018

وزير الطاقة السعودي: على جميع الدول الامتثال لتخفيضات أوبك+ للإنتاج

اليوم.. "أوبك+" تجتمع بأبوظبي لمراجعة وضع سوق النفط

سوق الأسهم:

سوق الأسهم السعودية يواصل التراجع في آخر جلسات الأسبوع

تباين أداء بورصات الخليج بختام تعاملات الخميس

محدث.. 9 صفقات خاصة بالسوق السعودي أكبرها لـ"دار الأركان"

اليوم.. تعليق التداول على سهم "الوطنية للبناء"

"هرفي" تقرر توزيع ريال للسهم 24 أكتوبر المقبل