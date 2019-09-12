الملك سلمان لـ"أبومازن": إعلان إسرائيل ضم أراض من الضفة مرفوض

الرياض – مباشر: أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اتصالاً هاتفياً اليوم الخميس، بالرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وجدد خادم الحرمين الشريفين، وفقا لبيان لوزارة الخارجية السعودية، إدانة المملكة ورفضها القاطع لما أعلنه رئيس الوزراء الإسرائيلي عن نيته ضم أراض من الضفة الغربية المحتلة عام 1967.

وأكد الملك سلمان، بحسب البيان، أن هذا الإعلان يعد تصعيداً بالغ الخطورة بحق الشعب الفلسطيني، وانتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة والأعراف الدولية، وأن المحاولة الإسرائيلية لفرض سياسة الأمر الواقع لن تطمس الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني.

ومن جهته، ثمن الرئيس محمود عباس، اهتمام خادم الحرمين الشريفين بالقضية الفلسطينية، ومواقف المملكة العربية السعودية الدائمة والثابتة والحازمة تجاه فلسطين وشعبها في مختلف القمم والمحافل الإقليمية والدولية.

وأشاد عباس، بدعوة المملكة إلى عقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية؛ لبحث هذا الموضوع ومراجعة المواقف تجاه إسرائيل، بهدف مواجهة هذا الإعلان والتصدي له، واتخاذ ما يلزم من إجراءات ووضع خطة تحرك عاجلة نحوه والتصدي له.

وأعلنت المملكة العربية السعودية إدانتها ورفضها القاطع لما أعلنه رئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن نيته، ضم أراض من الضفة الغربية المحتلة، حال فوزه بالانتخابات القادمة.

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