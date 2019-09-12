هيئة السوق السعودية تطرح لائحة "مركز المقاصة" لاستطلاع الآراء

الرياض- مباشر: قرر مجلس إدارة هيئة السوق المالية السعودية، نشر مشروع لائحة مراكز مقاصة الأوراق المالية ("مشروع اللائحة") لاستطلاع مرئيات العموم، وذلك لمدة أربعة عشر يوماً تقويمياً تنتهي في 26 سبتمبر 2019.

وقالت الهيئة في بيان، اليوم الخميس، إن مشروع اللائحة يهدف إلى تنظيم عمليات مقاصة الأوراق المالية في المملكة، وتحديد متطلبات الحصول على الترخيص اللازم لممارستها، مما سيُسهم في توفير فئات جديدة من الأوراق المالية، وتقديم خدمات جديدة إلى المستثمرين.

وأضافت أنه يهدف إلى ضمان اكتمال التسوية ووفاء الأطراف كافةً بالتزاماتهم عند تسوية الصفقات، الأمر الذي من شأنه تطوير البنية التحتية الحالية للسوق وتعزيز كفاءتها.

ويعرف مشروع اللائحة عملية المقاصة بأنها العملية التي تحددَّ فيها حقوق كل طرف والتزاماته الناشئة عن عمليات تداول الأوراق المالية، بما في ذلك حساب صافي الالتزامات، وضمان وجود الأدوات المالية أو النقدية للحد من التعرضات الناشئة عن ذلك.

وأوضحت أنه روعي عن إعداد مشروع اللائحة الاطلاع على أفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن، كذلك أُخذت في الاعتبار مبادئ البنية التحتية للسوق (PFMI) الصادرة عن لجنة المدفوعات ونظم التسوية (CPMI)، واللجنة الفنية للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO).

وأعلنت شركة السوق المالية السعودية (تداول)، في مايو 2018، عن تأسيس شركة مركز مقاصة الأوراق المالية "مركز المقاصة"، كشركة مساهمة، برأسمال 600 مليون ريال.

وشهد مؤتمر القطاع المالي، المُنعقد في الرياض يوم 24 أبريل 2019، الإعلان عن إطلاق هوية شركة مركز مقاصة الأوراق المالية (مقاصة) في مؤتمر القطاع المالي.

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