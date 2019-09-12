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الأسهم الأمريكية ترتفع بالمستهل مع التفاؤل التجاري وقرار المركزي الأوروبي

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الأسهم الأمريكية ترتفع بالمستهل مع التفاؤل التجاري وقرار المركزي الأوروبي الأسهم الأمريكية ترتفع بالمستهل مع التفاؤل التجاري وقرار المركزي الأوروبي

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تعاملات اليوم الخميس، مع تطورات إيجابية بشأن الخلاف التجاري وبعد قرار البنك المركزي الأوروبي.

واستمرت التطورات التجارية في طريقها الإيجابي، حيث قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأجيل تطبيق زيادة في الرسوم الجمركية على واردات صينية حتى منتصف أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وقرر المركزي الأوروبي خفض معدل الفائدة على تسهيلات الودائع بمقدار 10 نقاط أساس ليصل إلى -0.50 بالمائة كما قرر استئناف برنامج شراء السندات.

وعلق الرئيس الأمريكي على قرار البنك الأوروبي، قائلاً: "المركزي الأوروبي يتصرف بسرعة وينجح في خفض اليورو أمام الدولار القوي جداً".

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، تباطأ معدل التضخم في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي، فيما تراجعت طلبات إعانة البطالة الأمريكية خلال الأسبوع الماضي.

وبحلول الساعة 1:32 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.2 بالمائة إلى 27200 نقطة، بعد أن كسر حاجز الـ27 ألف نقطة بالأمس لأول مرة منذ نهاية يوليو/تموز الماضي.

كما ارتفع المؤشر الأوسع نطاقاً "ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.3 بالمائة إلى 3010 نقطة، وصعد "ناسداك" التكنولوجي بنسبة 0.5 بالمائة إلى 8213 نقطة.

وخلال نفس الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.2 بالمائة مسجلاً 98.880.

مباشر (اقتصاد)

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