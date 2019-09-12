تباين أداء بورصات الخليج بختام تعاملات الخميس

الرياض- مباشر: تباين أداء بورصات الخليج بنهاية تعاملات اليوم الخميس، بتراجع 4 أسواق، وارتفاع 3 بورصات بصدارة بورصة البحرين.

وتصدّر تراجعات بورصات الخليج، المؤشر العام لسوق الأسهم السعودي ليتراجع بنسبة 0.30 بالمائة إلى مستوى 7831.80 نقطة ليفقد نحو 23.50 نقطة من خلال صعود 101 سهماً بينما تراجع 69 سهماً آخر.

وحل ثانياً سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.20 بالمائة إلى مستوى 5096.09 نقطة من خلال صعود 9 ورقات مالية، في حين انخفض أداء 10 أسهم آخرين.

كما تراجعت بورصة الكويت بنسبة 0.16 بالمائة ليفقد 9.86 نقطة إلى مستوى 6251.04 نقطة من خلال صعود 43 سهماً بينما تراجع أداء 48 سهما آخر.

وأخيراَ حلت بين التراجعات بورصة قطر لتنهي تعاملات اليوم على انخفاض بنسبة 0.05 بالمائة إلى مستوى 10461.65 نقطة ليفقد نحو 4.84 نقطة، من خلال صعود 14 سهماً فيما تراجع 20 سهم آخر.

وفي المقابل تصدرت بورصة البحرين الارتفاعات بنسبة 0.37 بالمائة الى مستوى 1546.63 نقطة لتربح من خلالها نحو 5.72 نقطة، من خلال صعود 7 أسهم ، فيما تراجع أداء سهم واحد فقط .

وحل ثانياً سوق دبي المالي مرتفعاً بنسبة 0.12 بالمائة إلى مستوى 2888.39 نقطة ليربح نحو 3.39 نقطة، بعدما ارتفع أداء 16 سهم فيما انخفض أداء 15 سهما آخر.

وارتفع المؤشر العام لسوق مسقط بنهاية تعاملات اليوم بنسبة 0.07 بالمائة إلى مستوى 4020.16 نقطة رابحاً 2.92 نقطة، من خلال صعود 20 سهماً بينما تراجع أداء 6 أسهم.

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