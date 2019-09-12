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وزير الخزانة الأمريكي: ندرس جدياً إصدار سندات لآجل 50 عاماً

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وزير الخزانة الأمريكي: ندرس جدياً إصدار سندات لآجل 50 عاماً وزير الخزانة الأمريكي: ندرس جدياً إصدار سندات لآجل 50 عاماً

مباشر: قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين إن الولايات المتحدة قد تصدر سندات لآجل 50 عاماً في أقرب وقت من العام المقبل؛ من أجل تمويل عبء ديونها المتزايدة.

وأضاف منوشين في في تعليقات لشبكة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية، اليوم الخميس: "هذا شيء تحدثت عنه خلال العامين الماضيين، وهو أمر ندرسه بجدية بالغة".

وتابع منوشين: "إننا نبحث عن إصدار سندات لآجل 50 عامًا ستكون مدتها طويلة للغاية ونعتقد أن هناك بعض الطلب عليه".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد صرح بالأمس بأن الفيدرالي يجب أن يخفض الفائدة ومن ثم يتسنى للحكومة النظر في إعادة تمويل الديون التي وصلت  إلى 22.5 تريليون دولار.

وتعتبر أطول فترة استحقاق لسندات تصدرها الأمريكية في الوقت الحالي هى 30 عاماً.

ومن جهة أخرى، قال وزير الخزانة الأمريكي إنه ليس مندهشاً من قرار البنك المركزي الأوروبي اليوم والذي قرر خلاله خفض معدل الفائدة على تسهيلات الودائع واستئناف برنامج شراء السندات، لكنه حذر من معدلات الفائدة السالبة.

مباشر (اقتصاد)

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