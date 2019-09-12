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محدث.. الدولار الأمريكي يواصل المكاسب عالمياً بعد بيانات اقتصادية

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محدث.. الدولار الأمريكي يواصل المكاسب عالمياً بعد بيانات اقتصادية محدث.. الدولار الأمريكي يواصل المكاسب عالمياً بعد بيانات اقتصادية

مباشر: واصلت العملة الأمريكية مكاسبها خلال تعاملات اليوم الخميس وذلك عقب الإفصاح عن بيانات اقتصادية.

وكشفت بيانات اقتصادية اليوم تباطؤ معدل التضخم في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي على أساس سنوي مُسجلاً 1.7 بالمائة مقارنة مع مستوى 1.8 بالمائة المسجل في الفترة المماثلة والمنتهية في يوليو/تموز.

أما على أساس شهري فأن مؤشر المستهلكين في منطقة اليورو زاد بنحو 0.1 بالمائة في أغسطس/آب، مقابل الارتفاع بنحو 0.3 بالمائة في الشهر السابق له.

كما أظهرت البيانات الاقتصادية اليوم انخفاض طلبات إعانة البطالة الأمريكية بمقدار 15 ألف طلب عند مستوى 204 ألف طلب في الأسبوع المنتهي في 7 سبتمبر/آيلول الجاري.

وقرر المركزي الأوروبي عقب اجتماع السياسة النقدية اليوم، خفض معدل الفائدة على تسهيلات الودائع بمقدار 10 نقاط أساس ليصل إلى مستوى -0.50 بالمائة.

كما قرر البنك إعادة العمل ببرنامج شراء الأصول بداية من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، عبر وتيرة شراء شهرية بقيمة 20 مليار يورو.

وبحلول الساعة 1:20 مساءً بتوقيت جرينتش ارتفع الدولار أمام اليورو بنحو 0.3 بالمائة إلى 1.0974 دولار، بينما تراجع أمام الين بنسبة 0.1 بالمائة مُسجلاً 107.68 ين.

وزادت العملة الأمريكية أمام الجنيه الإسترليني بنحو 0.2 بالمائة عند 1.2306 دولار، فيما استقر أمام الفرنك السويسري مُسجلة 0.9927 فرنك.

وخلال تلك الفترة زاد مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.3 بالمائة إلى 98.975، وذلك بعد أن سجل 99.094 في وقت سابق من التعاملات.

مباشر (اقتصاد)

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