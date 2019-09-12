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برلماني ألماني: أمريكا وفرنسا تحاولان منع بلادنا من لعب دور مهم في ليبيا

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برلماني ألماني: أمريكا وفرنسا تحاولان منع بلادنا من لعب دور مهم في ليبيا برلماني ألماني: أمريكا وفرنسا تحاولان منع بلادنا من لعب دور مهم في ليبيا

وأعرب الشامي، في تصريحات لراديو "سبوتنيك"، عن اعتقاده بأن المؤتمر الذي دعت إليه ألمانيا تم التحضير له جيدا مع الأطراف المعنية، مشيرا إلى أن فرص نجاحه كبيرة، بالرغم من محاولات دول مثل وأمريكا وفرنسا لمنع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى ومنها ألمانيا من لعب دور مهم في ليبيا.

ولفت الشامي إلى أن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل كانت حريصة منذ عدة سنوات على الدخول في مباحثات مع أطراف لها تأثير في ليبيا مثل   لحل الأزمة .

وكانت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، شددت على ضرورة قيام بلادها بدور لدرء "حرب بالوكالة" في ليبيا، محذرة من أن الوضع في هذا البلد يهدد بزعزعة استقرار القارة الإفريقية بأسرها.

وتزامنت تصريحات ميركل مع إعلان السفير الألماني لدى ليبيا وليفر أوفكزا، أن برلين تجري مشاورات بهدف عقد مؤتمر دولي حول ليبيا في ألمانيا.

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