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الأردن يدعو مجلس الأمن لاتخاذ موقف من إعلان نتنياهو ضم مناطق من الضفة الغربية لإسرائيل

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الأردن يدعو مجلس الأمن لاتخاذ موقف من إعلان نتنياهو ضم مناطق من الضفة الغربية لإسرائيل الأردن يدعو مجلس الأمن لاتخاذ موقف من إعلان نتنياهو ضم مناطق من الضفة الغربية لإسرائيل

عمان - سبوتنيك. أكد بيان للخارجية الأردنية، أن الصفدي شدد خلال  لقائه سفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي اليوم في عمان "شدد على ضرورة اتخاذ مجلس الأمن والمجتمع الدولي برمته موقفا واضحا وصريحا لإدانة الإعلان ورفضه خرقا فاضحا للقوانين الدولية وقرارات الشرعية الدولية وتصعيدا خطيرا ينسف الأسس التي قامت عليها العملية السلمية ويدفع المنطقة برمتها نحو العنف وتأجيج الصراع".

وحث الصفدي، الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن على اتخاذ الخطوات اللازمة لمنع تنفيذ الإعلان ومواجهة الإجراءات الأحادية غير القانونية التي تقوم بها إسرائيل، حماية للقانون الدولي ولحق شعوب المنطقة جميعها العيش بأمن وسلام.

وشدد الصفدي، أيضا على ضرورة التحرك لإطلاق جهد حقيقي لحل الصراع على أساس حل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من حزيران 1967 سبيلا وحيد لتحقيق السلام.

ووضع الصفدي، ممثلي الدول الخمس الأعضاء في مجلس الأمن في المملكة في صورة التداعيات الكارثية للإعلان الإسرائيلي على جهود تحقيق السلام الدائم في المنطقة.

وأشار الصفدي إلآ أن الإعلان إن نفذ سيقوض حل الدولتين الذي يشكل السبيل الوحيد لحل الصراع وسينهي العملية السلمية، ما سيكرس بيئة من اليأس ستتفجر غضبا وعنفا سيهدد السلم والأمن في المنطقة برمتها.

كما أكد الصفدي على أن هذا الإعلان الإسرائيلي وغيره من الخطوات الأحادية التي تشمل توسعة الاستيطان اللاشرعي وانتهاكات سلطات الاحتلال للمقدسات في القدس الشريف تمثل خطرا جسيما على الأمن والسلم في المنطقة والعالم ويستوجب موقفا دوليا حاسما وواضحا يتصدى لكل ما تقوم به إسرائيل من تقويض للعملية السلمية وتهديد للأمن والسلام.

SputnikNews

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