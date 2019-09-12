ترامب عن قرار المركزي الأوروبي: "يتصرف بسرعة ويخفض اليورو"

من: نهى النحاس

مباشر: علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قرار البنك المركزي الأوروبي بخفض معدل الفائدة، قائلاً إنهم ينجحون في خفض قيمة اليورو في حين أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يكتفي بأن يجلس للمشاهدة.

وقال ترامب في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الخميس، إن البنك المركزي الأوروبي يتصرف بسرعة وخفض معدل الفائدة بمقدار 10 نقاط أساس.

وتابع: "هم يحاولون وينجحون في خفض قيمة اليورو أمام الدولار القوي جداً، ويضرون بالصادرات الأمريكية".

وقرر البنك المركزي الأوروبي اليوم خفض معدل الفائدة على تسهيلات الودائع بمقدار 10 نقاط أساس ليصل إلى مستوى -0.50 بالمائة.

كما قرر البنك المركزي الأوروبي إعادة العمل ببرنامج شراء الأصول بداية من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، عبر وتيرة شراء شهرية بقيمة 20 مليار يورو.

وشهد اليورو تراجعاً ملحوظاً بعد قرار البنك المركزي الأوروبي، ليتراجع دون مستوى 1.10 دولار.

وأضاف ترامب: "أما الفيدرالي فهو يجلس ويجلس ويجلس، هم (أوروبا) يحصلون على أموال من أجل اقتراض المال، بينما نحن ندفع فائدة".

وفي تغريدة منفصلة، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه من المتوقع أن تتجه الصين لشراء كميات كبيرة من المنتجات الزراعية الأمريكية.

وتابع الرئيس الأمريكي: "من المتوقع أن الصين سوف تشتري كميات كبيرة من المنتجات الزراعية".

وتأتي تصريحات ترامب لتؤكد ما قاله المسئولون الصينين اليوم بشأن أن الشركات بدأت في الاستفسار عن أسعار مشتريات السلع الزراعية الأمريكية.