نيجيريا والعراق يتعهدان بخفض إنتاج النفط لمستهدف أوبك

مباشر: تعهد وزيرا النفط في العراق ونيجيريا بخفض إنتاجه بلادهما من النفط ليتماثل مع أهداف إنتاج دول أوبك الأعضاء.

وفي بيان صادر اليوم الخميس عن منظمة أوبك والمنتجين من خارجها أشار إلى أنه كان من المهم بالنسبة لكافة لدول الوصول إلى التوافق التام بشأن التخفيضات.

وتعمل منظمة أوبك وروسيا في الوقت الحالي وفقاً لاتفاق لخفض الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يومياً.

وكانت منظمة أوبك أعلنت أمس زيادة الإنتاج في أغسطس/آب الماضي بمقدار 136 ألف برميل يومياً عند 29.741 مليون برميل يومياً.

كما أكد البيان على أن مستوى مخزونات دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لايزال أعلى من متوسطها على مستوى الـ5 سنوات.

وأوضح التقرير أنه سيتم الاستمرار في مراقبة السوق قبيل اجتماع أوبك المقبل في ديسمبر/كانون الأول، مشيراً إلى أن التوترات التجارية وحالة عدم اليقين الاقتصادي لا يزالوا قائمين.