"أكوا باور" السعودية تعتزم التوسع في 46 دولة

أبوظبي- مباشر: قال رئيس مجلس إدارة شركة أكوا باور، اليوم الخميس، إن صندوق الاستثمارات العامة السعودي ليس مجرد مستثمر، بل هو شريك استراتيجي يدعم رؤية الشركة واستراتيجيتها الرامية الى التوسع في أسواق العالم.

وجاءت تصريحات رئيس شركة الطاقة السعودية، محمد أبونيان، على هامش فعاليات مؤتمر الطاقة العالمي في أبوظبي، وفقا لما ذكرته الشركة عبر حسابها الرسمي على "تويتر".

وأضاف أبونيان، إن أكوا باور لديها خطط توسعية طموحة للوصول إلى 46 دولة بحلول العام 2030.

وانطلقت، اليوم الخميس، فعاليات اليوم الرابع والأخير من مؤتمر الطاقة العالمي المنعقد في أبوظبي في الفترة من 9 إلى 12 سبتمبر/ أيلول 2019.

ولفت أبونيان، أن التوسعات ستكون على نطاق كبير يصل إلى نحو 150 جيجاواط من الكهرباء، و15 مليون متر مكعب من المياه يومياً.

وكشف رئيس مجلس إدارة أكوا باور، أمس الأربعاء، عن مفاوضات مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي، لرفع حصته بالشركة من 25 بالمائة إلى 35 بالمائة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة أكوا باور، بادي بادماناثان، يوم الثلاثاء الماضي، على هامش مؤتمر الطاقة العالمي في أبوظبي، إن الشركة تعتزم التركيز أكثر على مشروعات الطاقة المتجددة.

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