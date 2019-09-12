سوق الأسهم السعودية يواصل التراجع في آخر جلسات الأسبوع

الرياض- مباشر: اختتم المؤشر العام لسوق الأسهم السعودي تعاملات جلسة الخميس، باللون الأحمر، في ظل هبوط جماعي للقطاعات الكبرى.

وسجل المؤشر العام لسوق الأسهم "تاسي"، تراجعاً نسبته 0.3 بالمائة عند الإغلاق، الى مستوى 7831.80 نقطة ليفقد نحو 23.50 نقطة.

وجرى التعامل على 97.32 مليون سهم بقيمة بلغت 2.57 مليار ريال من خلال 104 آلاف صفقة.

وتراجع قطاع البنوك بنحو 0.5 بالمائة بفعل هبوط غالبية أسهم القطاع بصدارة سهم "ساب" الذي هبط 1.91 بالمائة.

كما هبط قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.46 بالمائة بفعل تراجع سهم "سابك" بنسبة 1.06 بالمائة.

وتصدر قطاع السلع طويلة الأجل التراجعات بنسبة 1.71 بالمائة.

وفي المقابل ارتفع قطاع الاعلام بنسبة 2.13 بالمائة متصدراً الارتفاعات، وزاد قطاع النقل والمواصلات بنسبة 1.72 بالمائة بدعم من سهم "باتك" المرتفع بنسبة 5.02 بالمائة.



وتصدّر سهم الاتصالات السعودية التداولات من حيث القيمة بنحو 74.344 مليون ريال، فيما كان سهم الجزيرة الأنشط من حيث الحجم بنحو 5.13 مليون سهم.

وعلى مستوى أداء السوق الموازية - نمو سجل ارتفاعاً بنسبة 1.10 بالمائة الى مستوى 3922.59 نقطة ليربح نحو 42.58 نقطة.

وتصدر الارتفاعات سهم "باعظيم" بنسبة 5.45 بالمائة، فيما كان سهم العمران الأكثر تراجعاً بنسبة 17.62 بالمائة.

وسجل سوق الأسهم السعودية- بنهاية تداول تعاملات أمس الأربعاء تراجعاً ؛ وسط خسائر حادة للمؤشر الرئيسي للسوق- تاسي، إلى جانب تراجع مؤشر السوق الموازي- نمو بنسبة 1.38 بالمائة.

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