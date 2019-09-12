حلول كاسبرسكي تحمي ون درايف للمساعدة في تخزين الملفات

وسعت كاسبرسكي مزايا الحماية التي يقدمها الحل (Kaspersky Security for Microsoft Office 365) لتمتد من التطبيق (Exchange Online) إلى خدمة تخزين الملفات مايكروسوفت ون درايف (Microsoft OneDrive).

ويمنع هذا الحل البرمجيات الخبيثة من التسلل إلى ون درايف والانتشار في شبكات الشركات، وذلك من خلال طبقات متعددة من الحماية مدعومة بقدرات تحليل إرشادية وسلوكية.

وتحرص الشركات على إنشاء بيئات رقمية ديناميكية تتيح للموظفين التعاون وتخزين البيانات والملفات ومشاركتها فيما بينهم، لكن الضغوط المستمرة الواقعة على الموظفين لتسريع العمل ورفع كفاءته قد تجعلهم يغفلون في بعض الأحيان عن ملفات مشبوهة أو رسائل بريد إلكتروني تحتوي على برمجيات خبيثة، ما قد يسمح لجهات تخريبية بالوصول إلى المجلدات المشتركة المخزنة في البيئات السحابية، مثل ون درايف.

ووفقًا لتقرير صادر عن كاسبرسكي بعنوان “إنهاء الفوضى الرقمية في الشركات”، فإن ثلثي الموظفين بالكاد يستطيعون تذكر ما وضعوه في المجلدات المشتركة.

ويمكن أن يصبح التخزين السحابي مساحة لانتقال البرمجيات الخبيثة وانتشارها في جميع أنحاء الشركة إذا افتقرت أنظمتها إلى مستويات الحماية المتينة والقادرة على صد تلك البرمجيات ومنع خطرها عن البيانات الحساسة ومهام سير العمل.

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

ويمنع الحل (Kaspersky Security for Microsoft Office 365) المزود بمستوى حماية إضافي خاص بتطبيق مايكروسوفت ون درايف، حدوث مثل هذا السيناريو.

وتشمل الحماية من البرمجيات الخبيثة الخاصة بخدمة ون درايف قدرات الكشف المستندة إلى السمات الخاصة بتلك البرمجيات علاوة على قدرات التحليل الإرشادية والسلوكية وأحدث المعلومات المتعلقة بالتهديدات، والتي تمكن من منع التهديدات، سواء المعروفة أو المجهولة التي قد تستغل ثغرات غير معروفة في شن هجمات مباغتة.

وبوسع الحل كذلك الكشف عن أي محتوى مشبوه ضمن منطقة تخزين الملفات وحذف الملفات المصابة على الفور قبل انتشارها.

وقال سيرجي مارتسينكيان Sergey Martsynkyan، رئيس تسويق المنتجات التجارية لدى كاسبرسكي: إن خيارات التخزين المشتركة، مثل ون درايف، تعد من أدوات الأعمال شائعة الاستخدام في أوساط الشركات.

وأضاف “إذا كان بوسع الموظفين الوصول فورًا وبسهولة إلى الملفات المشتركة، فالوصول إليها متاح بالسهولة ذاتها أمام البرمجيات الخبيثة، لذلك على الشركات فهم هذه المخاطر وضمان عدم تعريض إنتاجيتها للخطر بسبب التهديدات الإلكترونية، وذلك من خلال حماية بياناتها ومهام سير العمل”.

وأكمل كلامه قائلًا: أصبح منتجنا (Kaspersky Security for Microsoft Office 365) يتيح هذه الحماية المنشودة لمنظومة (Microsoft Office 365)، ما يمكن الشركات من استخدام أدوات المشاركة والتنسيق مع استمرار تركيزها على العمليات اليومية بدلًا من القلق بشأن أمن بياناتها.

وتحرص كاسبرسكي على مواصلة بذل الجهود لتطوير منتجاتها من أجل ضمان الحماية للمزيد من الخدمات السحابية داخل منظومة (Microsoft Office 365).

وتعتزم الشركة في خطوة قادمة إضافة ميزة (Security for SharePoint) الخاصة بخدمة إدارة المحتوى والعمل الجماعي إلى الحل (Kaspersky Security for Microsoft Office 365)، ما يتيح للعملاء استخدام المزيد من منافع الحل دون القلق بشأن التهديدات التي قد تلحق الضرر باتصالاتهم وبيانات أعمالهم.