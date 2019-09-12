تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة خلال أغسطس

مباشر: تباطأ التضخم في الولايات المتحدة على أساس شهري وسنوي خلال الشهر الماضي، مع هبوط تكاليف الطاقة.

وكشفت بيانات صادرة عن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، اليوم الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفع بنسبة 0.1 بالمائة في شهر أغسطس/آب الماضي بالقراءة المعدلة موسمياً بعد زيادة بنحو 0.3 بالمائة في الشهر السابق له.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن معدل التضخم سوف يسجل 0.1 بالمائة خلال الشهر الماضي.

ووفقاً للبيانات، فإن مؤشر الطاقة تراجع بنسبة 1.9 بالمائة خلال أغسطس/آب على أساس شهري كما هبط مؤشر البنزين بنسبة 3.5 بالمائة في حين ظل مؤشر الغذاء مستقراً للشهر الثالث على التوالي.

وبالنسبة لمعدل التضخم خلال الإثنى عشرة شهراً المنتهية في أغسطس/آب الماضي، فإنه بلغ 1.7 بالمائة مقارنة مع 1.8 بالمائة المسجلة في الفترة المماثلة والمنتهية في الشهر السابق له.

أما مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي والذي يستبعد تكاليف الغذاء والطاقة، فشهد زيادة بنحو 0.3 بالمائة خلال أغسطس/آب على أساس شهري وهي نفس وتيرة الارتفاع المسجلة في يوليو/تموز السابق له.

وبحسب التقديرات، فكان من المتوقع أن يسجل معدل التضخم الأساسي 0.2 بالمائة خلال الشهر المنقضي.

وعلى أساس سنوي، فإن التضخم الأساسي تسارع إلى 2.4 بالمائة في العام المنتهي في أغسطس/آب مقابل 2.2 بالمائة المسجلة في الفترة المماثلة والمنتهية في يوليو/تموز الماضي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 2017.

وبحلول الساعة 12:37 مساءً بتوقيت جرينتش، صعد الدولار مقابل اليورو بنحو 0.6 بالمائة لتهبط العملة الأوروبية الموحدة إلى 1.0947 دولار.