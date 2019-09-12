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العراق: إجراء تخفيضات بالإنتاج تصل لـ175 ألف برميل يومياً بأكتوبر

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العراق: إجراء تخفيضات بالإنتاج تصل لـ175 ألف برميل يومياً بأكتوبر العراق: إجراء تخفيضات بالإنتاج تصل لـ175 ألف برميل يومياً بأكتوبر

أبوظبي - مباشر: قال نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط العراقي، اليوم الخميس، إن العراق سيمتثل امتثالا كاملا بحلول أكتوبر/ تشرين الأول المقبل لتخفيضات إنتاج النفط المتفق عليها بقيادة أوبك .

وأضاف الوزير ثامر الغضبان، على هامش الاجتماع اللجنة الوزارية لمراقبة الإنتاج في أبوظبي اليوم، أن التقليص الذي ستجريه بغداد سيصل إلى 175 ألف برميل يوميا، وفقا لرويترز.

وأوضح الوزير، أنه سيتعين على منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها، في إطار ما يعرف بمجموعة أوبك+، القبول بحقيقة أن إيران وفنزويلا - اللتين انهارت صادراتهما بسبب العقوبات - ستعودان إلى أسواق النفط "بطريقة عادية" والتعامل مع ذلك.

ولفت الوزير، إلى أنه من المتوقع أن يقوم وزراء طاقة وروسيا والكويت بزيارة العراق في 26 سبتمبر/ أيلول الجاري.

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