أخبار عاجلة

حريق أرامكو في"بقيق" يتصدر الأكثر تداولا في السعودية… وهكذا غرد مدير مكتب ابن سلمان -
8 الصبح - آخر اخبار الصحف المصرية بتاريخ 13-9-2019 -
8 الصبح - تعليق خاص من محمد نجم/المحلل الاقنصادي عن مبادرة "حياة كريمة" ونموذج محاكاة الدولة المصرية -
السعودية تكشف رسميا سبب حريق معمل أرامكو في مدينة بقيق -
الحكيم في بيتك | تأثير التدخين على الجهاز المناعي والمخاطر اللي هيتعرضلها الجسم -
Al Nahar TV Live Stream - البث المباشر لقناة النهار -
مايكروسوفت تطور حواسيب قابلة للطي مع مفاصل تعمل بالسائل -
خلل في بطاقة الاتصال يؤثر على مليار هاتف ذكي -
أدوبي تسهل نشر مقاطع الفيديو لجميع منصات التواصل الاجتماعي -
ألمانيا وفرنسا تتفقان على حظر عملة ليبرا من فيسبوك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

تراجع قوي لطلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة

Google+ Print
تراجع قوي لطلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة تراجع قوي لطلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة

مباشر: انخفضت الطلبات الجديدة لإعانة البطالة الأمريكية بشكل ملحوظ في الأسبوع الماضي، في إشارة إلى استمرار قوة سوق العمل في الولايات المتحدة.

وأعلنت وزارة العمل الأمريكية، اليوم الخميس، تراجع الطلبات الجديدة لإعانة البطالة 15 ألف طلب عند مستوى 204 ألف طلب في الأسبوع المنتهي في 7 سبتمبر/آيلول الجاري.

وكانت توقعات المحللين أشارت إلى أن الطلبات الجديدة لإعانة البطالة في الولايات المتحدة ستهبط عند مستوى 215 ألف طلب.

وعلى صعيد المتوسط الأسبوعي لطلبات إعانة البطالة لدى أكبر في العالم خلال الـ4 أسابيع الماضية فتراجع بمقدار 4250 طلب عند 212.500 ألف طلب.

أما فيما يتعلق بطلبات إعانة البطالة المستمرة فهبطت بمقدار 4 آلاف طلب عند 1.670 مليون طلب وذلك في الأسبوع المنتهي في 31 أغسطس/آب.

وبحلول الساعة 12:35 مساءً بتوقيت جرينتش ارتفع الدولار أمام اليورو بنحو 0.5 بالمائة إلى 1.0960 دولار.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
محدث.. الدولار يواصل الهبوط عالمياً مع بيانات اقتصادية وتطورات تجارية

محدث.. الدولار يواصل الهبوط عالمياً مع بيانات اقتصادية وتطورات تجارية

أبرزها خفض الفائدة والضرائب.. الصين تلجأ لـ5 إجراءات لدعم الاقتصاد

أبرزها خفض الفائدة والضرائب.. الصين تلجأ لـ5 إجراءات لدعم الاقتصاد

هبوط الدولار الأمريكي عالمياً قبيل إعلان بيانات اقتصادية

هبوط الدولار الأمريكي عالمياً قبيل إعلان بيانات اقتصادية

الطعاني: تحملنا خمس لاجئي العالم... وأزمتنا الاقتصادية سببها موقفنا الوطني

الطعاني: تحملنا خمس لاجئي العالم... وأزمتنا الاقتصادية سببها موقفنا الوطني