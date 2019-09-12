تراجع قوي لطلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة

مباشر: انخفضت الطلبات الجديدة لإعانة البطالة الأمريكية بشكل ملحوظ في الأسبوع الماضي، في إشارة إلى استمرار قوة سوق العمل في الولايات المتحدة.

وأعلنت وزارة العمل الأمريكية، اليوم الخميس، تراجع الطلبات الجديدة لإعانة البطالة 15 ألف طلب عند مستوى 204 ألف طلب في الأسبوع المنتهي في 7 سبتمبر/آيلول الجاري.

وكانت توقعات المحللين أشارت إلى أن الطلبات الجديدة لإعانة البطالة في الولايات المتحدة ستهبط عند مستوى 215 ألف طلب.

وعلى صعيد المتوسط الأسبوعي لطلبات إعانة البطالة لدى أكبر اقتصاد في العالم خلال الـ4 أسابيع الماضية فتراجع بمقدار 4250 طلب عند 212.500 ألف طلب.

أما فيما يتعلق بطلبات إعانة البطالة المستمرة فهبطت بمقدار 4 آلاف طلب عند 1.670 مليون طلب وذلك في الأسبوع المنتهي في 31 أغسطس/آب.

وبحلول الساعة 12:35 مساءً بتوقيت جرينتش ارتفع الدولار أمام اليورو بنحو 0.5 بالمائة إلى 1.0960 دولار.