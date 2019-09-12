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الإمارات: الامتثال لتخفيضات النفط يساهم في تصريف المزيد بالسوق

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الإمارات: الامتثال لتخفيضات النفط يساهم في تصريف المزيد بالسوق الإمارات: الامتثال لتخفيضات النفط يساهم في تصريف المزيد بالسوق

مباشر: قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، اليوم الخميس، إن المزيد من النفط سيتم تصريفه من الأسواق العالمية إذا امتثل المنتجون امتثالاً كاملاً لتخفيضات الإمدادات المتفق عليها؛ وفقاً لـ"رويترز".

وجاءت تصريحات الوزير الإماراتي بعد اجتماع بعض وزراء أوبك+ في أبوظبي اليوم.

ووافقت منظمة أوبك وحلفاؤها، في يوليو/ تموز الماضي، على تمديد خفض الإنتاج فترة 9 أشهر إضافية حتى 31 مارس/ آذار 2020.

وتجتمع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لمنظمة أوبك وحلفائها "أوبك+"، لمناقشة ومتابعة الامتثال بتخفيضات سوق النفط وذلك على هامش مؤتمر الطاقة العالمي الذي ينعقد بأبوظبي حالياً.

وستراجع اللجنة خلال اجتماعها اليوم بأبوظبي الوضع في سوق النفط؛ ومن ثم اتخاذ توصيات بهدف الحفاظ على توازن واستقرار أسواق النفط العالمية؛ وذلك وفقاً لتغريدات سابقة لوزير الطاقة الإماراتي، سهيل المزروعي.

ترشيحات:

بالصور.. لجنة "أوبك+" تجتمع بأبوظبي لمناقشة وضع السوق

وزير الطاقة السعودي: على جميع الدول الامتثال لتخفيضات أوبك+

وزير الطاقة الروسي:"أوبك+" لا تزال لها تأثير إيجابي على سوق النفط

 

 

مباشر (اقتصاد)

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