محدث.. الدولار يوسع مكاسبه عالمياً بعد قرارات المركزي الأوروبي

مباشر: وسع الدولار الأمريكي مكاسبه أمام العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الخميس، بعد قرارات البنك المركزي الأوروبي تجاه تيسير السياسة النقدية.

وقرر المركزي الأوروبي عقب اجتماع السياسة النقدية اليوم، خفض معدل الفائدة على تسهيلات الودائع بمقدار 10 نقاط أساس ليصل إلى مستوى -0.50 بالمائة.

كما قرر البنك إعادة العمل ببرنامج شراء الأصول بداية من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، عبر وتيرة شراء شهرية بقيمة 20 مليار يورو.

وبحلول الساعة 12:25 مساءً بتوقيت جرينتش ارتفع الدولار أمام اليورو بنحو 0.4 بالمائة إلى 1.0970 دولار، بينما تراجع أمام الين بنسبة 0.08 بالمائة مُسجلاً 107.71 ين.

وزادت العملة الأمريكية أمام الجنيه الإسترليني بنحو 0.06 بالمائة عند 1.2319 دولار، فيما استقر أمام الفرنك السويسري مُسجلة 0.9929 فرنك.

وخلال تلك الفترة قفز مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.3 بالمائة إلى 98.898، وذلك بعد أن سجل 98.914 في وقت سابق من التعاملات.

وعلى الجانب الآخر قرر البنك المركزي الأوروبي الإبقاء على عمليات إعادة التمويل الرئيسية، ومعدلات الفائدة على الإقراض الهامشي وتسهيلات الودائع عند 0.00% و0.25%.

ويتوقع المركزي الأوروبي أن يستمر في عملية الشراء طالما هناك ضرورة لتنفيذ ذلك، وذلك من أجل تعزيز التأثير التكيفي لمعدلات الفائدة.

وكان الرئيس الأمريكي طالب أمس مجدداً بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض معدل الفائدة ولكن تلك المرة إلى مستوى صفر أو أقل.

ومن المقرر أن يتم إعلان في وقت لاحق من اليوم بيانات معدل التضخم وطلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة.