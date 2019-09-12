محدث.. سعر الذهب يرتفع 21 دولاراً بعد قرارات المركزي الأوروبي

مباشر: وسعت أسعار الذهب مكاسبها عالمياً لنحو 21 دولاراً خلال تعاملات اليوم الخميس، بعد قرارات البنك المركزي الأوروبي ومع انتظار إعلان بيانات اقتصادية.

وأعلن البنك المركزي الأوروبي خفض معدل الفائدة على الودائع لمزيد من النطاق السالب، مع استئناف برنامج شراء الأصول في منطقة اليورو.

وكان الذهب قد استفاد في وقت سابق من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم حيث قرر تأجيل تطبيق زيادة في التعريفات الجمركية على سلع صينية بقيمة 250 مليار دولار من 25 بالمائة إلى 30 بالمائة حتى منتصف أكتوبر/تشرين الأول بدلاً من تطبيقها في بداية الشهر المقبل.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طالب بنك الاحتياطي الفيدرالي أمس بخفض معدل الفائدة عند مستوى صفر أو دون ذلك.

ومن المقرر أن يتم إعلان في وقت لاحق من اليوم بيانات معدل التضخم وطلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة.

وبحلول الساعة 12:12 مساءً بتوقيت جرينتش ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول بنحو 1.4 بالمائة أو ما يعادل 21.30 دولار ليصل إلى 1524.50 دولار للأوقية.

كما صعد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 1.3 بالمائة (+ 19.37 دولار) ليسجل 1516.57 دولار.

وخلال تلك الفترة ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنسبة 0.2 بالمائة عند 98.873.