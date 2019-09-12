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هبوط عوائد السندات العالمية بعد خفض المركزي الأوروبي معدل الفائدة

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هبوط عوائد السندات العالمية بعد خفض المركزي الأوروبي معدل الفائدة هبوط عوائد السندات العالمية بعد خفض المركزي الأوروبي معدل الفائدة

مباشر: تراجع العائد على السندات الحكومية العالمية خلال تعاملات اليوم الخميس، عقب قرار البنك المركزي الأوروبي بخفض معدل الفائدة وإعادة العمل ببرنامج إعادة شراء السندات.

وفي خطوة وافقت معظم التوقعات قرر البنك المركزي الأوروبي اليوم خفض معدل الفائدة على تسهيلات الودائع بمقدار 10 نقاط أساس ليصل إلى مستوى -0.50 بالمائة.

وعلى الجانب الآخر قرر البنك الإبقاء على عمليات إعادة التمويل الرئيسية، ومعدلات الفائدة على الإقراض الهامشي وتسهيلات الودائع عند 0.00% و0.25%.

وبحلول الساعة 12:10 مساءً بتوقيت جرينتش هبط العائد على سندات الخزانة الألمانية لآجل 10 سنوات بمقدار 8 نقاط أساس عند مستوى -0.641 بالمائة.

كما تراجع العائد على سندات الخزانة البريطانية ذات فترة استحقاق 10 سنوات بنحو 5 نقاط إلى مستوى 0.586 بالمائة.

أما العائد على سندات الخزانة الأمريكية لآجل 6 نقاط فهبط بمقدار 6 نقاط عند 1.683 بالمائة.

كما أعلن المركزي الأوروبي أنه قرر إعادة العمل ببرنامج شراء الأصول بداية من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، عبر وتيرة شراء شهرية بقيمة 20 مليار يورو.

وتأتي قرارات البنك المركزي الأوروبي في ظل تباطؤ نمو الاقتصاد ومعدل التضخم داخل منطقة اليورو.

وفي الشهر الماضي ارتفع مؤشر المستهلكين في منطقة اليورو بنحو 1 بالمائة، في حين أن البنك المركزي يستهدف معدل التضخم عند مستوى 2 بالمائة.

مباشر (اقتصاد)

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